Čeští fotbalisté se vzpamatovávají z šoku, který zažili v Gruzii. Jejich další soupeř v Lize národů je na tom stejně. Ukrajinští fotbalisté byli po historické porážce od Albánie podrobeni ostré kritice. V úterý proti Česku budou mít co napravovat.

Ukrajinci kvůli ruské invazi nemůžou nastupovat k mezistátním utkáním ve své zemi a pro úvodní duel skupiny B1 s Albánií našli azyl na stadionu Sparty. Na Letné utrpěli svěřenci trenéra Serhije Rebrova nečekanou porážku 1:2, za kterou byli doma pranýřováni.

„Stydím se, bolí mě sledovat hru národního týmu. V noci jsem kvůli tomu nespal. Polovinu noci jsem chodil sem a tam s obavami. Tohle jsem nečekal,“ kritizoval uznávaný odborník maďarského původu Jožef Sabo, který jako kouč vedl v letech 1994 až 1999 ukrajinskou reprezentaci.

„Prohráli jsme s týmem, který jsme měli porazit. Přechod z obrany do útoku stále nefunguje dobře. Vůbec nemluvím o intenzitě na míči. Ve druhém poločase se objevily záblesky, ale nestačilo to. Doufám, že proti České republice vše zlepšíme,“ nechal se slyšet známý ukrajinský manažer a odborník Vjačeslav Zachovajlo.

Oba hrají o všechno

Sabo se ale úterního zápasu s Čechy obává. „Neočekávám nic dobrého. Česká republika má lepší tým než Albánie a navíc hraje doma,“ upozornil.

Ukrajincům v úvodním utkání skupiny chyběly ofenzivní hvězdy. Útočník Artem Dovbyk, který byl v loňské sezoně s 24 góly nejlepším střelcem španělské La Ligy a v létě přestoupil z Girony do AS Řím, je zraněný. Nehrál ani křídelník Chelsea Mychajlo Mudryk, ten by ale měl být na zápas s Českem k dispozici.

„Myslím, že každý musí od sebe vyžadovat maximum, a bylo by špatné, kdybychom někoho vinili z porážky. Každý by měl začít u sebe, vyvodit závěry a jít dál,“ nepropadá panice útočník Roman Jaremčuk, který v loňské sezoně hostoval ve španělské Valencii.

Ukrajinci musejí vyhrát, ale to Češi také. Nahnuté to navíc má kouč Ivan Hašek, který už zažil neúspěšné Euro. Zápas se hraje v Edenu v úterý od 20:45.