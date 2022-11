Někdejší kapitán Plzně si vtipně rýpnul do sparťanů, kteří po vítězství ve Štruncových sadech za sebou zanechali zpustošenou kabinu. Pražané rozbili okno a v šatně byl pořádný svinčík. Na podlaze byly pohozeny i krabice od pizzy, z čehož si Limberský udělal srandu.

Sparta mlčí, Plzeň si stěžuje: Oslavy byly za hranou, škody budeme vymáhat

„Já se sice občas chovám jako hovado, ale na rozdíl od některých si po sobě umím uklidit,“ říká ve videu, ve kterém dojídá poslední kousek pizzy a obal vyhazuje do koše. Příspěvek na Instagramu doplnil popiskem: Pizzu do pusy, krabici do koše.

Přestože šlo o vtipnou narážku, které se museli zasmát i samotní sparťané, Limberský to od některých fanoušků pořádně schytal a nazvali ho pokrytcem. Podle nich právě on není tím, který byl někoho poučovat.

Za hvězdou v maléru: Limberský byl na policii, pak hrál fotbal. Mluvil i o Plzni

Limberský je jednou z nejkontroverznějších postav českého fotbalu. Ještě během kariéry zničil své luxusní Bentley, se kterým pod vlivem alkoholu naboural do zdi a z místa nehody se snažil utéct. Následně pobouřil oslavným gestem. Když vstřelil gól, při oslavě dělal, že točí volantem.

Limberský se často pohybuje na hraně zákona. Nedávno byl dokonce zadržen policií a obviněn z vydírání.