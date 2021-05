V domě v katalánské metropoli přivítal zástupce španělského deníku Olé a během více než pětačtyřicetiminutového interview došlo na mnoho zajímavých témat.

Messi pochází z argentinského Rosaria, kde také dělal své první fotbalové krůčky. A možná trochu překvapivě to byla jeho babička, kdo jej přivedl k míči. „Jednomu týmu chyběl hráč a moje babička se přimlouvala u trenéra, ať mě vezmou. Říkali jí, že je blázen, že jsem malý a že mi ublíží. Ale ona trvala na tom, ať mě tam dají,“ vzpomíná.

„Za pár dní přišla s tím, ať mi koupí botičky, že mě vezme na trénink. Tam to všechno začalo…“ doplnil Messi.

Těžké barcelonské začátky

V Rosario byl až do roku 2000, kdy si jej všimla Barcelona. „Pravdou je, že udělat tohle rozhodnutí bylo obtížné, ale zároveň rychlé. Neváhal jsem,“ popisuje změnu angažmá.

Začátek jeho barcelonské kariéry ale provázely velké problémy. „Bylo to těžké, protože když jsem přišel, nemohl jsme hrát kvůli problémům s doklady. Pak jsem začal a zranil se. Byl jsem téměř rok bez soutěžních zápasů, jen jsem trénoval,“ loví v paměti nepříjemné vzpomínky.

Lionel Messi - All 38 Goals - 2020/21 pic.twitter.com/wKSJ1VAODs — AM Comps (@AMComps_) May 22, 2021

Přestože už oblékal jiný dres, srdce měl stále v Rosariu. „Vždy jsem se z Rosaria vracel s pláčem. Bylo pro mě těžké všechno opustit, ztratil jsem mnoho přátel. Dnes má skoro každý kluk telefon, to tenkrát nebylo,“ srovnává.

Noční můra? Maska od Puyola

„Jednou, to mi bylo 14, nebo 15 let, mě v zápase proti Espanyolu trefili loktem a zlomili mi lícní kost. Další víkend jsme hráli finále Copa Catalunya, což byl velmi důležitý turnaj,“ přemítá o jednom ze svých prvních fotbalových zranění.

Moc chtěl nastoupit, ale nevypadalo to dobře. Nakonec se ale našlo řešení. „O něco dříve utrpěl podobné zranění i Carles Puyol. Hrál se speciální maskou a oni ji poslali mně a nechali mě v ní hrát,“ pamatuje si.



S maskou něco málo odtrénoval, ale při zápase v ní dlouho nevydržel. „Bylo to nemožné, byla mi velká, všude se posouvala,“ popisuje potíže, které vedly k tomu, že masku zahodil. „Chvíli jsem hrál, myslím, že jsem dal dva góly. Po třiceti minutách mě sundali ze hřiště. V tu chvíli jsem si neuvědomoval, co se mohlo stát. Prostě jsem chtěl hrát,“ přiznává.

Messi je nejen jedním z nejlepších fotbalistů světa, ale také tatínkem tří dětí. „Mám štěstí, že jsem s nimi prakticky celý den. Vozím je do školy, beru je na fotbal a další aktivity. Nejraději mám vstávání a snídani s nimi…“ zasní se. „I když…někdy je chcete zabít,“ dodává se smíchem.

Jak těžké je být Messim

„Víc než cokoliv jiného je problém jít ven. Když chcete jít bez povšimnutí někam, kde je hodně lidí,“ zamýšlí se nad otázkou, jak těžké je být hvězdou. „Není šance, že nebudete požádáni o fotku,“ ví dobře.

„Jsou chvíle, kdy chcete být bez toho tlaku,“ připouští. „Mnohokrát nechceš na nikoho narazit, ale lidé tě pořád žádají o fotku či autogram,“ popisuje odvrácenou stranu slávy.

A jak snáší popularitu jeho děti? „Thiagovi se to nelíbí. Nemá rád, když ho lidé poznávají. Je plachý a trápí ho to,“ říká o svém osmiletém synovi. „Matteovi je to jedno, nezáleží mu na tom, jestli ho lidé poznávají,“ srovnává situaci s o tři roky mladší ratolestí.

Řeč přišla kromě fotbalu a rodiny i na studia. „Pravdou je, že jsem se nerad učil a bylo to pro mě obtížné,“ přiznává, že nebyl zrovna příkladný student. „Ale vždy jsem se choval dobře,“ dodává jedním dechem fotbalista, který vystudoval střední školu. „Nedával jsem pozor, bylo to pro mě náročné, ale dobré,“ vzpomíná na středoškolské roky.

Proč už se neholí?

Fanoušky bude zřejmě zajímat i změna Messiho vizáže. „Dlouho jsem se holil,“ říká Argentinec. „Bylo to kvůli firmě Gillette. Řekli mi, abych se holil,“ připomíná dobu, kdy byl k vidění v reklamě na holicí náčiní. „Když už jsem s nimi nebyl, rozhodl jsem se, že se holit nebudu,“ vysvětluje.

? | Messi with his 8th Pichichi: [MARCA] pic.twitter.com/WoGttTOBEM — La Senyera (@LaSenyera) May 23, 2021

Dnes je sám slavným fotbalistou, jehož dres by chtěl mít ve své sbírce kdekdo. I on ale býval začínajícím hráčem a měl své idoly. „Mrzí mě, že jsem nepožádal o dres takové hráče jako byli Brazilci Ronaldo a Roberto Carlos,“ vypočítává fotbalisty, kteří byli na výsluní v době, kdy on se ve fotbale teprve rozkoukával.