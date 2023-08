Stal se z toho rituál. Argentinec Lionel Messi při oslavách svých gólů v dresu Miami imituje komiksové superhrdiny. Naposledy se fenomenální fotbalista proměnil v pavoučího muže, když ve čtvrtfinále Leagues Cupu jednou skóroval při výhře 4:0 nad Charlotte. Kapitán mistrů světa se prosadil i v pátém utkání po přestupu do klubu z Floridy, celkově vstřelil už osm branek. Nařizuje snad Messimu tenhle druh oslav smlouva?

Lionel Messi v dresu Miami. | Foto: Profimedia

Nejdřív Thor, pak Black Panther a teď zase Spider-Man. Lionel Messi si při ganažamá v Interu Miami oblíbil marvelovské postavy. Když sedminásobný vítěz Zlatého míče těsně před koncem pečetil svým osmým gólem v sezoně vítězství nad Charlotte (4:0), při oslavě předstíral, že z rukou souká pavučiny jako Spider-Man.

Jakého superhrdinu předvede příště? „Možná je na řadě Hulk, Iron Man nebo Groot?,“ tipuje oficiální portál americké Major League Soccer. Messi bude mít nějaký čas na rozhodnutí, semifinále s Philadelphií čeká Miami v úterý 15. srpna.

Děti slavného fotbalisty milují komiksové hrdiny, podle webu The Sporting News se ale Messi pokouší upozornit na komerční partnerství Major League Soccer s Marvelem a společností Adidas. Liga během nedávného MLS All-Star představila míč inspirovaný Avengers. Nechybělo ani oblečení s motivem Captain America a také oblečení s dalšími postavami Avengers, které následovaly.

Messi v USA? Nejde o běžnou záležitost

„S ohledem na to, mohl by Messi svými oslavami gólu plnit smluvní závazky? Nebo je to tak, že jeho děti jsou velkými fanoušky a je to opravdu rodinná záležitost? Pro kteréhokoli hráče by bylo neobvyklé, aby oslavy diktovala komerční smlouva, ale Messiho příchod do Spojených států byl všechno možné, jen ne běžnou záležitostí,“ napsal zámořský server.

Lionel Messi slavil jako Spider-Man:

Zdroj: Youtube

Šestatřicetiletý Messi podepsal v červenci na Floridě smlouvu na dva a půl roku s platem 50 až 60 milionů dolarů ročně. Miami se jeho příchod každopádně vyplácí. Inter v pěti zápasech s bývalou hvězdou Barcelony a Paris St. Germain ani jednou nezaváhal. Před Messiho příchodem z 22 odehraných kol v MLS přitom vyhrálo jen pětkrát.