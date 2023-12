Syn legendárního Argentince Lionela Messiho zdědil geny po otci. Osmiletý Mateo si s míčem rozumí, při driblingu je hned poznat, čí krev mu koluje v těle. Jenže jak je vidět, styl zakončení okoukal od jiné ikony – Messi junior střílí góly jako Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi se synem během slavnostního představení v Miami. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Messiho syn vstřelil parádní gól za mládežnický tým Interu Miami, kde kapitán argentinských mistrů světa po odchodu z PSG působí. Osmiletý Mateo vystřihl senzační nůžky, kterými stylově překonal vybíhajícího gólmana.

Fanoušci na sociálních sítích tuhle akrobatickou lahůdku přirovnali k zakončení Messiho věčného rivala Cristiana Ronalda. Fenomenální Portugalec už několikrát skóroval podobným stylem přes hlavu.

Uživatelé na platformě X se ovšem přou, jestli jde skutečně o Messiho juniora, neboť klučina má na dresu číslo 7 (paradoxně jako Ronaldo), nikoliv ikonickou desítku po otci.

Messi: Mateo stále něco nového vymýšlí

Mateo má každopádně výjimečný talent, pokud by si vzal něco i od Ronalda, mohl by se z něj stát superfotbalista. Stejně jako z jeho staršího bratra Thiaga, který při oficiální představení hvězdného Argentince v Miami řádil na hřišti, jako by se s míčem na noze narodil.

„Mateo je velmi výjimečný. Stále dělá nové věci, něco, co upoutá vaši pozornost,“ prozradil Messi už před čtyřmi lety.

Messi rozvášnil nefotbalovou Ameriku. Podívejte se na všechny jeho góly za Miami

Messi má se svou dětskou láskou Antonelou Roccuzzovou, se kterou se seznámil už jako teenager na barcelonské akademii, tři syny - Thiaga (11), Matea (8) a Cira (5). Thiago a Mateo už ukázali, že se potatili, teď je řadě na nejmladším Cirovi.