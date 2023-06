Fotbalová MLS se už nemůže dočkat, až uvítá svou novou nejzářivější megahvězdu. Lionel Messi si v Interu Miami vydělá přes miliardu korun ročně a zámořská soutěž si od něj slibuje, že jí pomůže dotáhnout se na etablované ligy, jako jsou NFL, NBA či NHL. Miami okamžitě trhalo rekordy v počtu sledujících na Instagramu a po vstupenkách se jen zaprášilo. Bude to ale v tradičně „nefotbalové“ zemi stačit?

Možná si někteří čtenáři vzpomenou na onen starý díl kultovního seriálu Simpsonovi, kde si tvůrci utahují z evropského fotbalu. „Prudké střely, málo gólů a remízy? Rozhodně!“ zní v televizní upoutávce na „superzápas“ Mexika s Portugalskem, který zavítal do seriálového Springfieldu. Hráči pak rozjeli nekonečný kolotoč šouravých přihrávek ve středu hřiště a diváci se z nudy začali rvát a demolovat okolí.

Jak už to u Simpsonů bývá (nebo spíš bývalo) zvykem, tento sarkastický vtípek celkem výstižně ilustroval postoj běžného Američana k socceru, tedy „našemu“ fotbalu. Podívaná, která vzrušuje drtivou většinu planety, platila v USA za zdlouhavou nudu, která se ani vzdáleně nemůže rovnat akčnosti amerického fotbalu, basketbalu či baseballu.

Jenže časy se mění.

„Jde o největší den v historii MLS,“ citovala CNN slova Jima Curtina, trenéra týmu Philadelphia Union. Měl na mysli angažmá Lionela Messiho v Interu Miami, které podle mnohých může katapultovat fotbalovou MLS do elitní čtyřky nejbohatších profesionálních soutěží v severní Americe. Geniální Argentinec už v kariéře dokázal mnohé. Zvládne i tuto výzvu?

Američané potřebují být nejlepší

Nejprve si ale položme základní otázku: proč vlastně Američané nemají rádi fotbal? „Je v něm hodně pohybu, ale málo akce,“ nabízí jedno vysvětlení legendární basketbalista Kareem Abdul-Jabbar. Podle něj průměrný Američan v evropské kopané postrádá drama a zdá se mu, že spíš než o strategii v něm jde o štěstí. „To samozřejmě není pravda, ale takové je vnímání socceru,“ píše Abdul-Jabbar.

Další důvody nabízí Andres Chanis z Panamy, autor blogu Master Soccer Mind. Jmenuje například fakt, že Američané milují sporty, v nichž jsou nejlepší na světě, což o fotbale rozhodně neplatí. Divákům se nelíbí sklon fotbalistů k simulování, stejně jako jsou alergičtí na bezgólové zápasy a remízy (vzpomeňte si na citovanou scénu ze Simpsonů).

Další věc je otázka marketingu a financí. Přenosy z baseballu, amerického fotbalu, hokeje či MMA jsou prošpikovány reklamními bloky, upoutávkami a znělkami. Hra je neustále přerušovaná, rozkouskovaná. „Korporace se tak snaží vydělat co nejvíc,“ poznamenává Chanis. Fotbal si přes všechny dílčí změny pořád drží starobylý formát dvou dlouhých nepřerušovaných poločasů. Tento relikt dávných časů Američany moc neuspokojuje.

Řada expertů se domnívá, že ani Messi pod floridským sluncem nezmění nic na tom, že MLB, NFL a NBA zůstanou nejblyštivějšími klenoty zámořského sportovního pokladu. Baseball, americký fotbal a basketbal jsou natolik součástí americké národní psychiky, že „vetřelec“ v podobě kulatého fotbalového míče nemá naději je sesadit.

„Messi určitě pomůže dalšímu růstu zájmu o fotbal, obzvlášť s blížícím se mistrovstvím světa v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026. Podle mě ale fotbalová MLS nakonec narazí na strop, i když s Messim zřejmě dříve než bez něj,“ řekl pro CNN Kieran Maguire, odborník na fotbalový byznys z liverpoolské univerzity.

Trochu jinak je tomu s NHL. Vedení elitní hokejové ligy čelí čím dál hlasitější kritice, že nedokáže držet krok s dobou a v soutěži s dalšími velkými sporty ztrácí. „Jsou to staří zasr… hlupáci, kteří netuší, co se děje. Nemají ponětí, o co jde mladé generaci a jak ji získat,“ vyjádřil se nedávno se svou typickou jadrností Dana White, šéf UFC.

Sledovanosti NHL nepomohlo ani letošní finále Stanley Cupu mezi Las Vegas a Floridou. Z hlediska obchodu šlo asi o nejméně šťastné obsazení, což se projevilo na faktu, že oproti loňsku klesla sledovanost o 43 procent a třeba páté utkání série (po kterém Golden Knights z Vegas zvedli nad hlavu pohár) vidělo nejméně diváků za posledních 29 let.

Vlna, která (zřejmě) opadne

Stoupající křivka návštěvnosti a sledovanosti MLS tak může být pro hokejové bosse zdrojem znepokojení. Fotbal totiž nabývá na oblibě i bez Messiho, argentinský kanonýr teď jen umocnil dlouhodobě stoupající zájem. Liga, založená v polovině 90. let, si prošla krušným obdobím, ale trpělivým budováním značky, které dodávaly lesk hvězdy jako David Beckham či Zlatan Ibrahimovič, zvolna rostla.

Po oznámení Messiho angažmá v Miami byly skoro okamžitě vyprodány všechny zápasy Interu – jak domácí, tak ve městech soupeřů. Například cena vstupenek na srpnový duel New York Red Bulls s Miami (předpokládanou první Messiho návštěvu v největším americkém městě) v aplikaci TickPick narostla o 1236 procent.

„Myslím si ale, že to brzy vrátí do normálu. Hodně lidí si řekne, že jim stačí, že viděli Messiho v MLS, a pak to nadšení zase opadne,“ domnívá se Maguire.

Přesto jde o zcela odlišnou situaci než v první polovině 70. let, kdy Američané ve snaze vzkřísit fotbal v zemi angažovali stárnoucího monarchu v kopačkách Pelého. Chvíli to fungovalo, ale brazilský mág na všechno sám nestačil a soutěž NASL se nakonec vypařila do nicoty.

Teď je to jiné. Fanoušků fotbalu přibývá a pro mladou generaci Američanů (a Američanek, které patří ke světové špičce) už nejde o podezřelou kratochvíli pro přistěhovalce z Latinské Ameriky, ale o životní styl, který je jim bližší než vysedávání na baseballu s hot dogem v ruce. A fenomén Messi může tento boom masivně přiživit.