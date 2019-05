Fotbalista Jablonce David Lischka se necelé tři měsíce po operaci srdce vrátil k tréninku.

Jedinečný titul vybojoval David Lischka poctivým tréninkem a přípravou. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

„Je to úžasná euforie. Po těch všech pádech, které jsem zažil, zase přišly dobré zprávy. Zavládla u mě taky nová motivace, velká chuť se do toho kolotoče zase vrátit, strašně mi to chybělo. Možná, že pauza mi pomohla i v tom, že mám větší radost, že jsem zase zpátky v tréninkovém procesu a můžu být zase s klukama na hřišti," řekl Lischka.