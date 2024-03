/VIDEO/ Sparťané vstřebávají krutou srážku s fotbalovou realitou. V odvetě osmifinále Evropské ligy v Liverpoolu inkasovali šest gólů, když čtyři stihli domácí nasázet během úvodní čtvrthodiny. Milovníci fotbalových statistik tak už velmi záhy mohli začít hledat, zda Sparta ve své historii schytala i horší debakl. Na ten pro Deník zavzpomínal i pamětník Petr Uličný.

Sparťanský obránce Filip Panák po porážce v Liverpoolu. | Foto: Profimedia

Už první zápas nastavil českému fotbalu nepříliš lichotivé zrcadlo. Sparta sice s Liverpoolem na Letné statečně bojovala, ale jak to tak někdy bývá, domácí hráli fotbal, hosté dávali góly. Zatímco Sparta své šance nevyužívala, Liverpool sázel s neuvěřitelnou lehkostí jeden gól za druhým a vyhrál 5:1.

Do odvety tak Sparta neodlétala s vyhlídkami na postup, ale s touhou alespoň uhrát solidní výsledek a pokusit se třeba i získat nějaký bodík do pohárového koeficientu, v němž české kluby bojují se Skotskem o elitní desítku zaručující pro sezonu 2025/26 nasazení domácího šampiona přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.

Další nářez. Sparta dostala na Liverpoolu šest gólů, čtyři do čtvrt hodiny

Jenže už po necelé čtvrthodině bylo jasné, že Sparta na solidní výsledek nedosáhne, o bodovém zisku ani nemluvě. Čtyři góly během sedmi minut rozmetaly jakékoliv naděje i sparťanskou důstojnost.

Z pohledu strašidelného startu, zdá se být konečný výsledek 1:6 ještě dosti milosrdný. Přesto mnozí začali hledat, zda Sparta někdy v historii utrpěla v evropských pohárových soutěžích i větší debakl.

Už tam nejdu, trenére

Odpověď nalezneme přímo na klubovém webu. I v roce 1970 u toho byl anglický klub a i tenkrát o celkovém rázu utkání rozhodovala gólová smršť soupeře.

Sparťané v tehdejším Veletržním poháru mezi devatenáctou a šestatřicátou minutou inkasovali pět branek, celkově pak prohráli 0:6 a odveta byla už jen formalitou, nakonec skončila porážkou 2:3.

Zdroj: Youtube

I tehdy sázeli Angličané branky do totálně rozklížené obrany, jeden si dokonce dali sparťané sami. V sestavě hostí tenkrát byli třeba Václav Mašek, Josef Jurkanin či Petr Uličný.

Ten se na hřiště dostal za poměrně kuriózních okolností. „Václav Mašek v poločase svlékl dres a trenérovi Kolskému řekl, že už tam nejde,“ smál se Uličný, který tak dostal šanci na druhý poločas. „Hrál jsem na Charltona, pak jsem se na to dívali a já jsem se nedotkl ani jednou balonu. Bylo to moje nejpotupnější vystoupení v životě,“ vzpomínal pro Deník s odstupem času na zápas.

Abychom ale nemluvili jen o porážkách, připomeňme i nejvyšší sparťanskou pohárovou výhru. Tou je desetibranková nálož, kterou uštědřili kyperské Famagustě v šedesátých letech. Šanci pokusit se zopakovat něco podobného budou mít ale až v příští sezoně evropských pohárů.