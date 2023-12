Fotbalisté Sparty po postupu ze skupiny narazí v jarním úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy na jeden z osmi týmů, které skončily na třetím místě v hlavní fázi Ligy mistrů. Pražanům může pondělní los přisoudit slavný AC Milán, nebo některý z týmů s českými hráči. Slavii, která prošla rovnou do osmifinále, vzejde soupeř později až z vítězů úvodního kola vyřazovací části. Kouč Jindřich Trpišovský by si přál Liverpool.

Radost fotbalistů Sparty | Foto: se svolením CPA

Letenští mohou dostat Feyenoordem Rotterdam se záložníkem Ondřejem Lingrem, Benficu Lisabon s jiným reprezentantem obráncem Davidem Juráskem či Bragu s mladým náhradním gólmanem Lukášem Horníčkem.

Priske je na hráče hrdý. Velký respekt, řekl po postupu. Na volno se těší

Sparťané coby druhý tým skupiny budou figurovat mezi osmičkou nasazených mužstev. Mezi nenasazenými jsou vedle AC Milán, Feyenoordu, Benfiky Lisabon a Bragy také Galatasaray Istanbul, Lens, Šachtar Doněck a Young Boys Bern.

Rozdělení pro los úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy: Nasazení: Sparta, Freiburg, Marseille, Rennes, AS Řím, Karabach, Sporting Lisabon, Toulouse. Nenasazení: Benfica Lisabon, Braga, Feyenoord , Galatasaray Istanbul, Lens, AC Milán, Šachtar Doněck, Young Boys Bern.

„AC Milán je můj oblíbený klub, ale už jsme proti němu hráli, tak bych rád okusil i jiný tým. Benfica je určitě věhlasná, ale záleží na losu,“ dumal sparťanský stoper Martin Vitík.

Naopak kapitán Ladislav Krejčí měl jasno. „Hanciho,“ vypálil, že by se rád znovu potkal s bývalým sparťanem Dávidem Hanckem, který hájí barvy Feyenoordu Rotterdam.

„Není tam nikdo jednoduchý. Myslím si ale, že hrát se dá s každým,“ doplnil Vitík.

Nabitý los Evropské ligy

Do jarní fáze pohárů poprvé v samostatné historii postoupily tři české kluby, soupeře ale v pondělí pozná jen Sparta. Slavia v Evropské lize a Plzeň v Evropské konferenční lize totiž vyhrály svou skupinu a prošly rovnou do osmifinále. Los jim určí soupeře až 23. února z vítězů úvodního kola vyřazovací části.

„Když se podívám na týmy v osudí, nepamatuji se, že by někdy byl takhle nabitý los. Je to těžký výběr, určitě bych ale chtěl Liverpool, Anfield Road,“ svěřil se trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Tvrdík se vyjádřil k možnému prodeji Slavie Tykačovi. A odhalil nového slávistu

„Někdo to občas kritizuje, já ale chci, aby se český fotbal dostal na výjimečné stadiony, a fanoušci se dostali na místa, kde ještě nebyli. Vím, jaké to bylo na Chelsea, Barceloně nebo Interu, jsou to velké zážitky pro celý klub. Kdybych si měl vybrat, beru Liverpool, bylo by to pro mě výjimečné a speciální,“ zdůvodnil svůj výběr.