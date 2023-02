Důvod? Fanoušek si může připadat, jako by byl přímo fotbalistou.

Takzvaný point of view (úhel pohledu) se těší nejenom ve sportovním prostředí velkému rozmachu. „Snažíme se průběžně sledovat nové trendy a přiblížit se co nejvíce fanouškům. Bylo nám to blízké s ohledem na to, že jsme jako první přinesli do českých vod kamerovou technologii GoPro. Chtěli jsme co nejblíže zprostředkovat dění na fotbalovém trávníku, nechceme jenom to, aby fanoušek jednou za dva týdny přišel na domácí zápas, ale aby s týmem více žil,“ řekl Deníku tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Nejtěžší je baterie kamery

Kamera se speciálním čipem se připevní na speciální vestu, kterou má hráč pod svým dresem. Na tyto vesty jsou fotbalisté zvyklí, mají na nich ale obvykle GPS zařízení, které monitoruje jejich pohyb na hřišti. „Nová kamerová technologie ještě není jako v propisce Jamese Bonda, pro hráče to určitá zátěž stále je. Z pohledu hmotnosti jde hlavně o baterii kamery. S hráči jsem se o tom bavil a není to tak, že by o tom vůbec nevěděli, nejde ale o nepřekonatelný problém. Aby mohla být tato technologie využívaná i v běžných soutěžních zápasech, tak musí urazit určitou cestu,“ popisuje Kasík.

Přestože šlo jen o přípravu, Sparta musela nejprve o použití nové technologie požádat rozhodčí. „Každou netypickou věc u hráčské výstroje schvaluje rozhodčí, nějakou dobu před zápasem jsme o tom mluvili a nebyl žádný problém,“ potvrdil tiskový mluvčí Letenských.

V anglické Premier League či německé Bundeslize je kamerový záznam z hrudí fotbalistů v přípravných zápasech už relativně běžným jevem. Přesto výstupy nejsou vždy tak úspěšné jako v případě Sparty.

Jaká bude budoucnost novinky v české lize? „Této myšlence bychom se výhledově určitě nebránili, do budoucna tato poptávka stejně bude primárně od vysílatelů přenosů. Celkově jsme ale pro, přinese to úplně novou úroveň zážitku pro fotbalového diváka,“ doplnil Kasík.