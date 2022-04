Komise rozhodčích: Baník na Spartě penaltu kopat neměl, držení bylo vzájemné

Samozřejmě nechci porážku svádět na rozhodčí, kteří byli pod tlakem, ale v tomto momentu došlo k ovlivnění utkání. Vývoj pak mohl být jiný. Navíc tomu předcházely dva fauly dvou různých hráčů na Buchtu, mohla se udělit žlutá karta, ale nic. Holt bylo cítit, že Sparta je doma. Pak rozumím i vyjádření trenéra Smetany, že Baník nebyl jen pod tlakem hráčů Sparty. Asi to tak vnímal. I já jsem to viděl tak, že v určitých fázích sudí pomohli domácím.

Ale rozhodně na to nechci svádět porážku, nebo brečet. Sparta byla lepší. Zápas byl kvalitní, na úrovni, a to i diváckou kulisou. Je vidět, že i pro Spartu je prestižní, asi druhý největší po derby. Přispěl k tomu i Baník, hrál lépe než doma s Karvinou.

Těch dvou branek je škoda, protože situace se daly řešit jinak. Na obou má podíl Lašty. On to stoprocentně ví, nemá cenu říkat, že to tak není. U prvního gólu se mu míč možná ztratil ve světlech, zároveň Hložek byl neskutečně pohotový. Při druhé brance se srazil s Kaločem. V minulých zápasech ale tým několikrát podržel, a příště podrží zase. Tím jsem si jistý, on ten špatný den napraví.

Zlomem mohlo být, když Almási nedal šanci, a pak Baník inkasoval. Volej trefil dobře, bohužel do prostoru Heči, který byl dobře postavený a neměl s tím moc práce. Škoda, že to nevyšlo, ale Sparta měla víc šancí a za vítězstvím si šla. Baník se nemá za co stydět, jen to bylo prostě málo.

Těžko říct, proč to Baníku proti těm nejlepším nejde. Ono, řekněme si upřímně, v poslední době se nedaří ani doma s těmi slabšími. Něco tomu chybí. Na Spartu přijeli dobře připraveni, v dobrém rozpoložení, nebyl na nich znát zápas s Karvinou. Možná mi chyběla chuť a tah po vítězství, jako měli třeba Hložek, nebo Pešek. Neustále napadali, nabízeli se, nabíhali, chtěli hrát. Bylo znát, že Sparta za tím jde na tisíc procent.

Na čtvrté místo Baník teď ztrácí už šest bodů, což je dost, ale ještě zbývá hodně kol a je tu i vzájemný zápas se Slováckem. Uvidíme. Když budou ke každému utkání přistupovat jako k tomu poslednímu, tak věřím, že šance je a mohou se o to porvat. Dívám se na to pozitivně, i když vím, že už to bude hodně složité.

Zdá se, že za nějaké dva týdny dojde k zápasu znovu. Škoda, že současná umístění neumožňují, že by Sparta přijela do Ostravy. A nevypadá to, že by se mělo něco měnit. Bylo by tu plno a věřím, že doma by je Baník rozsekal.

Martin Lukeš

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.