Sága kolem přestupu Kyliana Mbappého z Paris St. Germain do Realu Madrid se zdárně uzavřela. Největší francouzská hvězda současnosti podepsala se španělským královským klubem pětiletý kontrakt. Zmatky ovšem vyvolává číslo dresu, které Mbappé bude v Madridu nosit. Proč superstar ani nepožádala o oblíbenou desítku?

Vždycky je kolem toho pořádné halo, zvlášť když se jedná o hvězdu první velikosti. A to je případ Mbappého. Číslo na dresu. V PSG oblékal sedmičku, v reprezentaci zase desítku. Po příchodu do Realu by měl mít podle španělských médií na zádech devítku.

Nové číslo na dresu francouzského útočníka vyvolává zmatky a také otázky.

Když v roce 2017 ohromil Paříž ještě jako teenager, nosil sedmičkou. Jeho oblíbené desítka totiž patřila Neymarovi, který podepsal v klubu jen měsíc před Mbappém. A tohle číslo už mu v PSG zůstalo. I v Realu je ikonická desítka obsazená. Podle spekulací tak Francouz sáhne po devítce, která je volná po odchodu krajana Karima Benzemy do Saúdské Arábie.

S desítkou hraje klubová legenda Luka Modrić, který prodloužil smlouvu na příští sezonu. Mbappé prý ani neusiloval o jeho číslo. „Kylian klub o desítku nepožádal, respektuje Luku. Mohl by si na desítku počkat, stejně jako si před lety počkal Cristiano Ronaldo na sedmičku u jiné legendy, Raúla,“ připomněl fotbalový insider Fabrizio Romano.

Splnil se mu sen

Mimochodem, zatímco v Realu si Ronaldo musel svoji sedmičku vyčekat, při návratu do Manchesteru United v roce 2011 mu ji Edinson Cavani přenechal. Uruguayský El Matador přešel na číslo 21, které nosí v reprezentaci.

Bez ohledu na číslo dresu, i když je to jak vidět důležité, je Mbappé nesmírně šťastný, že konečně přestoupil do klubu svého srdce.

„Splnil jsem si sen. Jsem tak šťastný a hrdý, že můžu přijít do svého vysněného klubu. Nikdo asi nepochopí, jaké nadšení momentálně prožívám. Těším se na vás, fanoušci Madridu, děkuji vám za vaši neskutečnou podporu!“ vzkázal na sociálních sítích po největším přestupu tohoto léta.

Pětadvacetiletý mistr světa z roku 2018 a stříbrný medailista z předloňského šampionátu v Kataru by měl podle zahraničních médií ročně vydělat 15 milionů eur (asi 370 milionů korun). Navíc se jako volný hráč může těšit na astronomický podpisový bonus ve výši 100 milionů eur (téměř 2,5 miliardy korun), který by měl být rozložen do pěti splátek.