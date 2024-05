Bez ochranky už ani ránu. Fotbalisté v Malajsii se bojí vyjít sami na ulici, čelí totiž drsným fyzickým útokům. Během týdne byli napadeni hned tři hráči, jeden z reprezentantů poleptán kyselinou zůstává ve vážném stavu.

Malajský reprezentant Faisal Halim byl napaden a polit kyselinou | Foto: Profimedia

V Malajsii zavládlo zděšení. V třicetimilionové zemi se stupňuje agresivita vůči tamním sportovcům. Za jediný týden došlo ke třem násilným incidentům, při kterých šlo fotbalistům o život. Přičemž v Malajsii jde o zcela výjimečný jev.

Bývalý kapitán malajského národního týmu Safiq Rahim seděl v autě, kdy na něj zaútočili dva muži na motorce a kladivem mu rozmlátili sklo. Jeho klub Johor Darul Ta'zim, který vlastní korunní princ královské rodiny, následně posilnil bezpečnost svého týmu, neboť šlo už o třetí útok na fotbalistu během týdne.

„Nečekal jsem, že mě napadnou vedle tréninkového centra. Musíme být ostražití,“ nechal se slyšet zkušený záložník, který vyvázl bez zranění.

Takové štěstí ale neměl Faisal Halim z FC Selangor, kterého útočník v nákupním centru polil kyselinou. Fotbalista teď leží v nemocnici ve vážném stavu, musel podstoupit transplantaci kůže. Další malajský reprezentant Akhyar Rashid utrpěl zranění při loupežném přepadení před svým domem.

Hráči by měli mít osobní ochranku

„Tyto incidentu nemají ve fotbale místo,“ uvedl výkonný ředitel JDT Alistair Edwards v prohlášené klubu na Facebooku. Hráčů doporučil, aby si dávali pozor, co zveřejňují na sociálních sítích.

Především hvězdní hráči by měli mít ochranku. „I když ne všichni hráči mají finanční prostředky na to, aby si najali osobní strážce, je to rozumný nápad, zejména v případě hvězdných hráčů, kteří mohou přitahovat nežádoucí pozornost,“ řekl prezident Malajské fotbalové asociace Hamidin Mohd Amin.

„Tyto samostatné incidenty šokovaly národ. Malajské fotbalové asociace odsuzuje jakoukoli formu násilí vůči hráčům a doufá, že tyto incidenty budou úřady důkladně vyšetřeny, aby mohly být podniknuty další kroky,“ stojí v prohlášení asociace.

Malajští fotbalisté se přitom těší velké popularitě. Poznali to dokonce i v Jablonci nad Nisou. V sezoně 2022/23 strávil podzim v severočeském klubu Dion Cools. V té době byl jediným reprezentantem Malajsie, který hrál v evropské soutěži. S angažováním Coolse vyletěl zájem o sociální sítě Jablonce. Jen příspěvek na Instagramu oznamující přestup fotbalisty posbíral téměř čtyřicet tisíc lajků.