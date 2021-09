| Foto: ČTK/imago sportfotodienst/www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Daniel Maldini se raduje z první branky v dresu AC Milán. | Foto: ČTK/imago sportfotodienst/www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

To příjmení zná ve světě fotbalu každý. Daniel Maldini, syn slavného otce Paola, se při své premiéře v základní sestavě poprvé trefil za seniorský výběr AC Milán. A hned tato branka vedla k vítězství 2:1 nad Spezií, které znamenalo po nedohraném šestém kole italské ligy posun na první místo.

