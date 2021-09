„Vlastní branka Nordiho byla velmi nešťastná, ale rychle se z toho dokázal oklepat. Hráli jsme proti velmi kvalitnímu soupeři, který vás bohužel občas do těchto hraničních rozhodnutí dostane,“ řekl trenér Lipska Jesse Marsch.

Celou situaci se snažil uhasit Nordi Mukiele, třiadvacetiletý Francouz však hlavičkou odvracel míč tak důrazně, že ho poslal do protipohybu vlastnímu brankáři Gulacsimu, jenž neměl nárok.

Běžela 28.minuta očekávaného utkání loňského finalisty Ligy mistrů Manchesteru City s Lipskem, když domácí záložník Kevin De Bruyne poslal střílený centr do pokutového území.

Gól, za který by se nestyděli ani nejlepší střelci, předvedl v úvodním utkání skupinové fázi Ligy mistrů obránce Lipska Nordi Mukiele. Zásah francouzského obránce však měl jeden háček – v utkání s Manchesterem City si ho vytáhlý zadák vsítil do vlastní branky.

