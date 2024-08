Čtyřikrát po sobě se britský Manchester, který už dávno není šedivým průmyslovým městem, ale moderní evropskou metropolí, oblékl do modrého. Fotbalový klub City na svého rivala už roky dělá dlouhý nos, čtyři za sebou jdoucí triumfy v Premier League jsou toho nejpádnějším důkazem. Není proto divu, že turisté si kromě prohlídky slavného stadionu Old Trafford nenechávají ujít ani stánek, kde dává jeden gól za druhým bájný kanonýr Erling Haaland.

Etihad Stadium byl přitom stavěn s vizí pořádní olympijských her. Jenže pro rok 2000 Manchester pořadatelství nezískal, o dva roky později se v nové aréně konaly alespoň hry hry Commonwealthu. Po nich byla její kapacita rozšířena na o 12 tisíc míst; současné kapacity, které činí 55 tisíc diváků, dosáhla po další přestavbě před deseti lety. To už se chlubila současným názvem, který odkazuje na sponzorství s leteckou společností Etihad Airways (Spojené arabské emiráty).

Za zhruba hodinu a půl dlouhou prohlídku stadionu zaplatí dospělí 30 liber, děti do 16 let pak 18 liber. Rozhodně je na co se dívat, Etihad Stadium patří k nejmodernějším stánkům v Evropě, při jeho výstavbě byla použita řada speciálních technologií. Jeho zajímavostí je například dohled umělé inteligence na pohyb fanoušků u občerstvení; díky monitoringu jejich pohybu se u stánků s pitím a jídlem netvoří fronty, diváci tak málokdy stráví ve frontách čas, který by jim začínal být nepříjemný.

Prohlídka stadionu Manchesteru City | Video: Deník/František Bílek

Nevšedním zážitkem je návštěva kabiny City. Posadit se na místa, která v sezoně patří Haalandovi, De Bruynemu, Grealishovi, Fodenovi nebo Rodrimu a při tom poslouchat poutavý výklad průvodce s vizuální show, se nesmazatelně zapíše do srdce každého fotbalového fanouška. Podobně atraktivní je i cesta z kabin přímo na trávník. Při pohledu na prázdné sedačky na pozvolně se zvedajících tribunách návštěvníci často zapojují svou fantazii a představují si, jaké to je, když jsou beznadějně zaplněné při ligových i evropských bitvách.

Etihad Stadium bude hostit Euro

Za čtyři roky bude Etihad Stadium na rozdíl od stadionu rivala z druhého konce Manchesteru hostit několik zápasů Euro 2026. Do té doby ho čeká další rozšíření kapacity, navýšena by měla být minimálně o dalších 6 tisíc míst.

Stadion Manchesteru City také bude tichým svědkem boje bohatého klubu s vedením Premier League. Od září totiž bude vyšetřovaný kvůli domnělému porušování finanční fair play, Citizens se měli dopustit až 115 přestupkům proti pravidlům. „The Sky Blues" hrozí nejen finanční pokuty, ale také odebrání bodů. Dokonce se mluví i o sestupu do nižší soutěže.