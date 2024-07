Old Trafford. Jedna z nejslavnějších a nejprestižnějších adres fotbalového světa. Legendami opředený stánek Manchesteru United za uplynulých víc než sto let hostil stovky historických zápasů a po jeho trávníku dusaly desítky nezapomenutelných hvězd. Jenže každá éra jednou končí. Manchesterský velkoklub totiž plánuje postavit novou arénu.

O tom, že Old Trafford potřebuje celkovou rekonstrukci, se mluví hodně dlouho. Původní stadion byl otevřen v roce 1910, od té doby prošel několika zásadními přestavbami a drobnějšími úpravami. Jenže to nestačí. Třeba letos v květnu po prohře s Arsenalem začala za prudkého deště protékat střecha jedné z tribun a do ochozů se valily prudké vodopády.

Podle britských médií teď slavný velkoklub zvažuje, zda se vydat cestou náročné renovace, či zda by nebylo jednodušší (a ve finále i levnější) postavit nový stadion na zelené louce. Právě tato druhá varianta je prý pravděpodobnější. Pomalu už mají vznikat plány na novou obří arénu v sousedství, která by byla s plánovanou kapacitou 100 tisíc diváků největší ve Velké Británii.

„Je sice předčasné předpokládat, že se United vydají právě touto cestou, ale vzhledem k tomu, že právě tak může vzniknout nový moderní objekt na světové úrovni, je to nejpravděpodobnější varianta,“ uvedla na svém webu stanice Sky Sports.

Klub vlastní rozlehlé pozemky v okolí současného Old Trafford, na nichž by kromě nového obřího stadionu měly vzniknout byty, obchody, kanceláře a další budovy. Má to vést k celkovému pozvednutí a oživení celé oblasti, což je téma, které teď zástupci United studovali při exhibiční cestě do Los Angeles na tamním soupermoderním SoFi Stadium (má se na něm hrát i fotbalové MS v roce 2026).

„Ohromilo mě, jak stavba tohoto stadionu oživila okolní čtvrť Inglewood. Jezdím do Los Angeles léta a do této části města bych se nikdy předtím nevydal. Teď to tam ale žije, je to inspirace,“ řekl Andy Cole, bývalý slavný útočník Manchesteru.

I Sparta bude stavět, řeší se kapacita

Nový Old Trafford má stát dvě miliardy liber (přes 60 miliard korun) a klubové vedení už kontaktovalo nového labouristického premiéra Keira Starmera, který je prý otevřen možnosti státní podpory pro financování okolní infrastruktury. Podle průzkumu mezi fanoušky je to mezi přívrženci a odpůrci stěhování přibližně fifty fifty.

Zatímco United by se měli stěhovat vlastně jen o pár stovek metrů, mnohem dramatičtější změna podle všeho čeká na fanoušky Sparty – z Letné na Strahov. Pražský klub tam plánuje vystavět za 4,5 miliardy korun novou arénu s tím, že hotovo by mělo být v roce 2035. A kapacita? Údajně kolem 35 tisíc diváků.

„Pokud postavíte stadion, kde bude z padesáti procent prázdno, k čemu vám je? Při pohledu na aktuální zájem víme, že s 35 tisíci bychom byli u velkých zápasů na hraně, u běžných utkání by kapacita snad měla stačit,“ řekl František Čupr, místopředseda představenstva Sparty, která získala od FAČR stávající chátrající stadion Evžena Rošického.

Situace Manchesteru je v tomto případě jednoznačnější, United si můžou být jisti, že i stotisícové hlediště bude bezpečně plné. Podobné plány má aktuálně i AS Řím, který oznámil, že opustí tradiční Olympijský stadion a vystaví ve Věčném městě zbrusu nový stadion. V minulosti to potkalo i Arsenal, Tottenham či West Ham United. Doba zkrátka pádí kupředu.