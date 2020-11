Legendární fotbalista Diego Maradona bude dnes propuštěn z nemocnice, kde se zotavoval po operaci mozku, a bude převezen na rehabilitační kliniku. Tam se šedesátiletý Argentinec podrobí odvykací kůře kvůli závislosti na alkoholu, s níž má dlouhodobě problémy. Oznámil to jeho právní zástupce Matias Morla.

Bývalý argentinský fotbalista Diego Maradona | Foto: ČTK / ČTK

Právě abstinenční příznaky u Maradony, jenž by v minulosti závislý i na drogách, vyvolaly po operaci komplikace. "Dobrá zpráva je, že se Diego dal do kupy a chce podstoupit odvykačku. Propuštěn by měl být dnes," řekl Morla novinářům před klinikou v Buenos Aires.