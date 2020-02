Zimní dril totiž s Tatranem absolvuje bývalý reprezentant Marek Heinz.

„Oprášil kopačky a tréninkovou docházku má zatím parádní,“ pochvaluje si trenér Všechovic Zbyněk Vinklar.

Heinz proti Novému Jičínu nastoupil ve středu zálohy a dá se předpokládat, že zde by jeho zkušenosti mohly týmu pomoci.

Velkou posilou by pak mohl být bývalý útočník Baníku Ostrava, Hlučína nebo Nového Jičína Martin Repa. Dříve vyhlášený divizní kanonýr přichází z Rakouska a právě on otevřel v prvním poločase skóre.

„Měli jsme tam nové kluky, přeskupili jsme řady, takže jsem byl v očekávání. První poločas jsme odehráli solidně, škoda, že jsme více šancí nedotáhli do konce. Druhý poločas byl vyrovnanější a soupeř trestal naše individuální chyby,“ hodnotil obrat domácích z 0:1 na 3:1 Zbyněk Vinklar.

„Co se týče hry dopředu, je to OK, musíme ale zapracovat na defenzivě, tam nás tlačí bota a víme to dlouhodobě,“ má jasno všechovický kouč.

PRŮVAN V KÁDRU

Ten musel na podzim, během kterého jeho tým uhrál pouhé dva body, řešit několik problémů v čele s velkou marodkou. Ani na jaře nemůže Vinklar počítat kvůli zranění se stopery Pavelou a Petrem Pleškem.

„Hledáme ještě zkušenějšího hráče do zadní řady,“ uvědomuje si Vinklar nutnost zocelení obrany.

Na jaře nemůže Vinklar kromě indisponovaných stoperů počítat ani s Tomášem Oravou, Janem Kuběnou, Jakubem Kapustou či brankářem Janem Dobešem. Výčet odchodů možná doplní ještě záložník Marek Staněk, o jehož odchodu do Valašského Meziříčí klub jedná.

Průvan v kádru se ale po nepovedeném podzimu dal očekávat. Na zkoušce se tak ve Všechovicích objevila v regionu známá jména – Petr Vanduch, Tomáš Chrastina či Zdeněk Merta, který s týmem vykopal postup a hodil by se na post stopera.

„Zatím jsem s přípravou spokojený. Kluků chodí dost, berou to zodpovědně. Vyhýbají se nám teď nějaká zranění, doufám, že to nezakřiknu. Zatím to ladíme, hledáme různé varianty,“ zmínil Zbyněk Vinklar.

S týmem trénuje čtyřikrát až pětkrát týdně, nechybí tréninky v hale či na umělce v Hranicích i Všechovicích. Přátelské zápasy Tatran odehraje během zimy ještě čtyři. Ten další v neděli na hřišti ve Viganticích, kde se utká s Velkými Karlovicemi.

FK Nový Jičín – Tatran Všechovice 3:1 (0:1)

Branky: Kadlíček, vlastní, Janovský – Repa.

Všechovice: Konečný – Hrdlička, Merta, Dluhoš, Geryk – Hostaša, Plešek, M. Heinz, D. Šindelek – Rolinc, Repa. Trenér: Zbyněk Vinklar.

Přípravné zápasy Tatranu Všechovice:

9. 2. Velké Karlovice – Všechovice (17.00, UT Vigantice)

15. 2. Valašské Meziříčí – Všechovice (10.30)

22. 2. Všechovice – 1. FCV Přerov (15.00, UT Hranice)

14. 3. Všechovice – Lipová (hřiště Prostějov)