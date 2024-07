Lotyšská liga se totiž hraje systémem jaro – podzim, takže je v plném proudu. „To by měla být malá výhoda. Larne teprve před třemi týdny začalo přípravu,“ uznal Mareš. „Důležité bude první utkání u nás doma,“ doplnil. Začíná se ve středu 10. července, odveta je pak o týden později v Severním Irsku.

Cesta do Ligy mistrů je pro Marešův klub, který vede ligu o sedm bodů před městským rivalem FC Riga, pořádně složitá. Musel by přejít přes čtyři soupeře a už ten příští by byl pořádně těžký – norský šampion Bodo Glimt. „Doufám, že to s Larne zvládneme. Se silnějším soupeřem bychom si to pak mohli uvolněně rozdat,“ usmál se Mareš.

Proto se v lotyšském klubu o postupu téměř nemluví. „Náš cíl je letos určitě skupina Konferenční ligy,“ prohlásil levonohý fotbalista. V téhle fázi už si s RFS Riga zahrál před dvěma lety, teď se do kvalifikace Konferenční ligy lotyšský tým propadne v případě vyřazení z boje o Ligu mistrů, resp. Evropskou ligu.

A protože čeká, že kvalifikační boje budou dlouhé, má ještě jedno osobní přání. Rád by v létě narazil na některý z českých klubů, kterých hraje o Evropu celkem pět. „Už o Ligu mistrů jsme mohli narazit na Spartu, ale to nám los bohužel nedopřál. Ale já doufám, že se s jedním z českých týmů potkáme,“ přál si Petr Mareš na závěr.

Teď je ale před ním jiný úkol, přejít s RFS Riga ve 2. předkole Ligu mistrů přes severoirský FC Larne.