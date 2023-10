Fotbal se hraje všude, úplně všude. Světová federace FIFA se ráda chlubí, že má víc členských asociací, než kolik států sdružuje OSN (211 proti 193). Přesto se najde místo, kde žádnou fotbalovou reprezentaci nemají. Ale chtěli by mít, jakkoli náročná mise to je.

Marshallovy ostrovy zakládají fotbalovou reprezentaci. Sní o mistrovství světa | Foto: Shutterstock

Co ví běžný Čech o Marshallových ostrovech? Znalci zeměpisu řeknou, že jde o souostroví v Tichém oceánu, odborníci na historii si vzpomenou na boje mezi Japonci a Američany a především na poválečné pokusné atomové výbuchy na tamních atolech. Ale co fotbaloví fanoušci? Pro ty jde o velkou neznámou.

Není divu, když fotbalová asociace Marshallových ostrovů byla založena teprve v roce 2020, není členem ani FIFA, ani místní konfederace v Oceánii, a za svůj hlavní cíl má vznik národního mužstva. A protože kouzla marketingu neznají mezí, lze si už koupit dres týmu, který zatím nevznikl a neodehrál jediný zápas.

„Jsme poslední země na světě bez fotbalové reprezentace,“ zní úderné heslo místní asociace.

Když odhalila dres, v němž by v příštím roce ráda odehrála premiérový zápas (s designem od jistého Argentince, jehož návrh vyhrál veřejnou soutěž), z celého světa pršely nadšené reakce. Trikoty šly na dračku a z výtěžku se má financovat tréninková infrastruktura a mládežnické projekty.

Pod vlivem USA

„Cílem této akce bylo dostat nás na mapu, zajistit, aby se o nás vědělo. A to se podařilo lépe, než jsme čekali,“ řekl pro BBC Lloyd Owers, který má v roli trenéra a technického ředitele asociace vznik nového nároďáku na starost.

Třiatřicetiletý Angličan se k exotickému džobu dostal náhodou. Na internetu na jeho články o trénování reagoval šéf fotbalu na Marshallových ostrovech a pozval ho ke spolupráci. Jednání probíhala nejprve on-line, ale nakonec sedl do letadla a vydal se na 13 tisíc kilometrů dlouhou pouť.

Přivítal ho řetězec roztroušených atolů a ostrovů, kde jsou – hlavně vlivem bývalé dlouholeté správy USA – nejpopulárnějšími sporty baseball či basketbal.

„Ale teď, když je fotbal ve Spojených státech čím dál oblíbenější, roste o něj zájem i tady,“ líčil Owers. Jeho úkolem je vybudovat veškeré základy. Učí trenérské metodice, hledá talenty, plánuje sestavit nároďák částečně z ostrovanů a částečně z příslušníků početné komunity v USA.

Hrozí zmizení ostrovů

Nejde přitom jen o fotbal. Marshallovy ostrovy patří k zemím, které dramaticky ohrožuje stoupající hladina oceánu. Podle výpočtů hrozí, že země přijde do roku 2050 o většinu pevniny. A právě kopaná má pomoci přitáhnout pozornost světa k tomuto zásadnímu problému.

„V průběhu posledních let došlo k masivnímu otevření očí, že ztráta mnoha ostrovů je na spadnutí,“ řekl Owers. Například v metropoli Majuro, kde na břehu oceánu vzniká nový národní stadion (pro fotbal i atletiku) s kapacitou 2000 diváků, by podle Světové banky zvýšení hladiny o jeden metr zaplavilo čtyřicet procent budov.

Celé Marshallovy ostrovy mají populaci necelých 62 tisíc lidí, takže se nedá čekat, že by v Oceánii vznikla fotbalová velmoc. Ale sportovní cíle jsou smělé. „Výhledově chceme do FIFA a účastnit se kvalifikace mistrovství světa. Jsem přesvědčen, že pokud udržíme současný elán, do deseti let se to může podařit,“ prohlásil Owers.

„Nejdřív budeme hrát proti okolním státům s podobnými ambicemi, ale naše vize je dlouhodobá,“ dodal anglický trenér Marshallových ostrovů. Země, která se snaží i za pomoci fotbalu odvrátit svůj pozvolný zánik.