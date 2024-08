Po čtyřech sezonách se rozhodl pro další životní změnu. Fotbalista Martin Frýdek opouští švýcarský Lucern a míří do Řecka. Dvaatřicetiletý záložník podepsal dvouletý kontrakt s klubem Aris Soluň, kde působí Vladimír Darida a Jakub Brabec.

Švýcarsko si Martin Frýdek mladší zamiloval. „Chtěl bych tady zůstat co nejdéle. Jsem tu nadšený, spokojený. Opravdu mi tu nic nechybí. A i po skončení kariéry bych tu rád zůstal,“ pěl ódy na Lucern dva roky zpátky v rozhovoru pro Deník. V malebném ráji mezi Alpami a Lucernským jezerem nakonec vydržel čtyři sezony.

Bývalému reprezentantovi vypršela v Lucernu smlouva a rozhodl se odejít pryč. Frýdek si vybral pátý klub řecké ligy Aris Soluň, kde jako volný hráč dostal dvouletou smlouvu. Na Balkánský poloostrov ho zlákali jiní někdejší reprezentanti Vladimír Darida a Jakub Brabec, ten kvůli kauze Belmondo přišel o národní dres.

„Bavil jsem se s klukama a nemohli si to tady vynachválit. To rozhodlo,“ přiznal Frýdek, proč vyměnil švýcarské podhůří za slunné řecké pobřeží. „Chci si vyzkoušet jinou kulturu, jinou zemi. Doufám, že mi to bude sedět, ať už životním stylem i po fotbalové stránce. Těším se na novou výzvu.“

I přes odchod z Lucernu nedá na švýcarský klub dopustit. „Na to angažmá budu vzpomínat hezky, Lucern mi přirostl srdci, nejen mně, ale i rodině. Našli jsme si tam přátele a budeme se tam vracet na dovolenou,“ svěřil se.

Zpátky do Česka se mu zatím nechce. „Návrat do Česka ještě v hlavě nemám, uvidíme v budoucnu,“ řekl bývalý hráč Sparty či Liberce.

Viktor Kolář (majitel společnosti SPORT INVEST) "Martin Frýdek má za sebou čtyři velmi úspěšné sezony ve Švýcarsku, kde se zařadil mezi jednoznačné lídry Lucernu a nejlépe hodnocené hráče švýcarské ligy. Během léta jsme řešili možnosti pokračování ve Švýcarsku, aktuální nabídka Arisu však naplnila veškerá očekávání, která jsme společně s Martinem od nového angažmá měli. Aris toužil po prověřeném hráči, který bude schopen dodat okamžitou kvalitu i bohaté zkušenosti. V Soluni budují silný tým, který má ambici útočit na silnou řeckou fotbalovou čtyřku a Martin je důležitou součástí tohoto projektu."