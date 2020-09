V rozhovoru s Aktuálně.cz, který absolvoval se svým otcem – Martinem Haškem starším –, vyslovil pocity, že ho sparťanské vedení chtělo zničit, veřejně ho ponížit a udělat z něj odstrašující případ.

Hašek, jenž se do Sparty vrátil v prosinci 2018 z Bohemians 1905, na Letné například dostal pokutu kvůli obutí kopaček jiné značky, než je oficiální sponzor klubu, či dalších 75 tisíc korun za nevyzvednutý sporttester. V lednu bývalý reprezentant do 21 let neodcestoval s týmem na soustředění, když jednal o angažmá s Maccabi Haifa. Pražané ho obvinili z hrubého porušení smlouvy a avizovali vysoký finanční trest. Podle Haška mu přitom sportovní ředitel Tomáš Rosický dal na vybranou, jestli chce do Španělska odjet, nebo ne, což prý bývalý reprezentační kapitán a sparťanská ikona posléze popřela.

„Byla to absolutní dehonestace. Jako za komunistů, když potřebovali zdeptat disidenty… Sparta napsala své prohlášení o tom, že jsem neodcestoval na soustředění způsobem, který téměř zcela zavíral možnost pozdějšího smíru. K tomu přidala pokutu 300 tisíc korun,“ řekl Hašek.

Po přeřazení do sparťanského B-týmu mohl přestoupit do Maccabi, ale v Izraeli se nedomluvil na platu. „Částka ve smlouvě, kterou mi poté v klubu nabídli, byla o více než padesát procent nižší než spodní hranice ústně dohodnutého rozmezí,“ uvedl liberecký rodák. „Haifa pak zveřejnila, že jsem si měl říct o dvacet procent víc, než bylo dohodnuto, což byla lež, kterou ovšem převzala česká média,“ doplnil Hašek.

Nátlak na soud vytvářet nebudeme, reaguje Sparta

V třetiligové rezervě Sparty působit nechtěl. „Věděl jsem, že se mě tam klub chystá držet do konce smlouvy jakožto odstrašující případ. Kontaktoval jsem svou právničku a po poradě s ní následně zaslal vedení Sparty dopis, že tento stav může vyústit k jednostrannému ukončení smlouvy. V třetiligovém béčku mi nebylo umožněno vykonávat svou profesi, já měl kontrakt pro profesionála,“ řekl Hašek.

Sparta poté záložníka zažalovala s tím, že jeho březnová výpověď je neoprávněná a chce po něm 55 milionů korun jako náhradu škody. Žalobu podal i Hašek. „Požaduji od Sparty odškodné ve výši šesti milionů korun, protože mi neumožnila vykonávat mou profesi. Plus úroky. Podle mé právní zástupkyně Sparta tím, že nepřijala návrh, abych byl přeřazen zpět do A-mužstva, porušila předpisy FIFA. Ty podle ní stojí zcela na mé straně,“ prohlásil Hašek.

Na začátku září jeho spor s letenským klubem řešil sbor rozhodců Fotbalové asociace ČR. Verdikt ještě nebyl zveřejněn. „U soudu vypovídali mnozí lidé, někteří řekli, jak to skutečně bylo, jiní, nebudu je jmenovat konkrétně, pravdu nemluvili,“ konstatoval Hašek.

Pražský klub jeho výroky nekomentoval. „Sparta i M. Hašek měli možnost uvést argumenty a obhájit své kroky před Sborem rozhodců. Klub to v dostatečné míře učinil a nepotřebuje tedy věc nyní komentovat ve veřejném prostoru. To by bylo vytvářením nátlaku na SR FAČR v rozhodovacím procesu. A takový nátlak vytvářet nebudeme,“ uvedl na twitteru tiskový mluvčí Ondřej Kasík.