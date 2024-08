Je za hrdinu. Spartu pomohl dotlačit do Ligy mistrů, jenže možná to bylo to poslední, co na Letné zažil. Reprezentační stoper Martin Vitík je na odchodu do zahraničí. V nejbližších dnech se rozhodne, jestli letenský klub své žhavé zboží prodá, nebo ne.

Už nějakou dobu kolem něj krouží zahraniční kluby, teď zájem o Martina Vitíka ještě zesílil. Stojí se na něj fronta. Zájem o služby jednadvacetiletého obránce, který je stabilním členem českého mistra, je v Německu a hlavně v Itálii.

Kdo by také nechtěl perspektivního stopera s téměř devadesátkou odehraných ligových zápasů a ošlehaného evropskými poháry. To je na tak nízký věk ohromující. Navíc umí i střílet góly. Loni se v lize prosadil čtyřikrát, letos už vstřelil dvě branky. Celkem jich ve sparťanském dresu nasázel devět.

Po postupu Sparty přes Malmö do Ligy mistrů Vitík potvrdil, že jeho přestup do ciziny se intenzivně řeší a do konce týdne by mělo být jasno. „Jestli mě uvidíte v sobotním zápase, tak zůstávám,“ řekl novinářům Vitík, který má na kontě i dva reprezentační starty.

Sám hráč naznačil, že by rád vyrazil na zkušenou do Evropy. Itálie a Francie jsou lákavými destinacemi. Jenže teď to nezáleží jen na něm, k odchodu bude muset dostat svolení od klubu. „Odmala chci hrát v top pěti soutěžích. Mám nějaké sny, ale není to úplně na mně a v mých rukou. Mám na situaci názor, o kterém vedení a lidé kolem mě vědí.“

O Vitíka se přetahují Fiorentina, FC Turín i Hoffenheim, který v létě rozšířil českou kolonii o útočníka Adama Hložka a stopera Robina Hranáče. Konkrétní suma dorazila z Bologny, která měla Spartě nabídnout přes 12 milionů eur. Letenští si však Vitíka cenní alespoň na 15 milionů eur.

Italská média informují, že včera mělo dojít k dohodě mezi Bolognou a agentem Vitíka. Poslední slovo ale budou mít Pražané. V italském klubu by si talentovaný stoper mohl také zahrát Ligu mistrů.

Fanoušci žadoní, aby ještě zůstal

Vitík by mohl následovat bývalého kapitána a spoluhráče Ladislava Krejčího, který před sezonou přestoupil do Girony. Pokud transfer mladého stopera neklapne, nebude zapšklý. „Bylo skvělé teď slyšet znělku Ligy mistrů na Letné. Ale ještě lepší to bude v základní skupině,“ nevyloučil setrvání ve Spartě. „Liga mistrů je splněný sen. Je to něco velkého, je třeba si toho vážit.“

Pražané drželi oporu týmu, dokud nepostoupí do Ligy mistrů. Jenže i v milionářské soutěži by tak kvalitního hráče potřebovali. Fanoušci Letenských si přejí, aby Vitík zůstal. „Nikam nechoď…“ „Ještě jeden rok…“ žadoní fans na síti X.

Letošní sezona totiž bude extrémně důležitá i z toho pohledu, že český šampion postoupí přímo do Ligy mistrů. Pro Spartu to tedy není jednoduché rozhodování.