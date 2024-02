Důvěra v Matěje Kováře roste. Leverkusen – pomalu, ale jistě - šteluje mladého českého brankáře do pozice budoucí jedničky Bayeru. Kouč Xabi Alonso vyslal jasný signál.

Matěj Kovář pomohl Spartě vychytat mistrovský titul. | Foto: Profimedia

Doposud se scénář opakoval. Pokaždé, když hrál Bayer Leverkusen pohár, mezi tři tyče se postavil náhradník Kovář. Trenér Alonso vždy zopakoval, že jde o rozhodnutí jen na jeden zápas. Teď je situace jiná.

Před úterním čtvrtfinále se Stuttgartem kouč neporaženého bundesligového lídra naznačil, že s Kovářem v brance počítá i pro případné semifinále a finále německého poháru. Nasvědčuje tomu i překvapivý debut v Bundeslize proti Mönchengladbachu na konci ledna, který Alonso zdůvodnil tím, že Kovář potřebuje získat zápasovou praxi. Mimochodem, mladík při své premiéře gól nepustil.

Bayer koupil Kováře za 5 milionů eur z Manchesteru United. V minulé sezoně na hostování ve Spartě pomohl vrátil na Letnou mistrovský titul. Za Leverkusen letos odchytal všechny zápasy domácího poháru a skupinové fáze Evropské ligy.

„Už v minulé sezoně a také v přípravě v Manchesteru United ukázal, že je na vysoké úrovni. Byl připraven hned od začátku, dobře trénoval a v poháru i Evropské lize ukázal, že je dobrou volbou. Zaslouží si tuto pozici udržet,“ řekl Alonso na adresu třiadvacetiletého Čecha.

Kdy přijde jeho čas?

Kovář už dávno není „jen“ brankářem pro pohárové zápasy. V Bayeru si ověřili, že v něm mají kvalitní jedničku. „Je kompletní, inteligentní, má dobré nohy a ještě lepší je v brance. Musíme mu pomoct se rozvíjet do budoucna,“ pronesl Alonso.

Kdy Kovář nahradí čtyřiatřicetiletou finskou stálici Lukáše Hradeckého, to se teprve uvidí. „Oba jsou na špičkové úrovni, máme zdravou konkurenci. Uvidíme, co se stane v dubnu,“ pokrčil rameny Alonso.

Pokud se Čech osvědčí v poháru, třeba se stane novou jedničkou Bayeru ještě dřív. A to by bylo dobře pro českou reprezentaci. Rozchytaný sebevědomý gólman z Bundesligy by se pro červnové Euro v Německu rozhodně šiknul. Myslí si to dokonce i legendární brankář Luděk Mikloško.