„Jednal jsem podle svého nejlepšího svědomí, nikomu jsem nic nezatajoval. Určitě se můžu každému podívat do očí,“ řekl v rozhovoru, jenž vznikl na Maltě během zimního soustředění.

Po odchodu z Letné našel štěstí v Německu, obléká dres Sandhausenu, s nímž bude na jaře bojovat o záchranu druhé Bundesligy. K dokonalé spokojenosti chybí jediné: góly.

Začněme oklikou. Co říkáte tomu, že v rámci turnaje tady na Maltě potkáte Pavla Vrbu? Dokonce se objevila zpráva, že by vás prý chtěl do Zlína.

Překvapilo mě to. Začali mi psát kamarádi, co to je.

Předpokládám tedy, že vás nikdo nekontaktoval.

Bavil jsem se s agentem, panem Paskou. Třeba zájem byl, ale vůbec jsme se o tom nebavili.

Šel byste do Zlína a za trenérem, pod nímž jste ve Spartě moc nehrál?

Asi bych to nerozváděl (úsměv). Jsem rád tam, kde jsem. Nechci se teď vracet do české ligy, odkud jsem nedávno odešel.

Nemusel jste. Loni jste měl nabídku od Slavie. Proč teď nenosíte sešívaný dres?

Bylo to blízko, byli jsme na všem podstatném domluveni. Záleželo opravdu v podstatě jen na mně. Já se pak rozhodoval, kterou cestu zvolit. A zvolil jsem cestu jít pryč. Po náročném jaru, které jsem ve Spartě měl, je to pro mě teď vysvobození, mám klid a jsem spokojený.

Bál jste se tlaku veřejnosti?

To ne, tlak by byl všude. Schytával jsem to i jako odchovanec Sparty. Sparta, Slavia, to si nevyberete.

Co tedy rozhodlo?

Vyhodnotil jsem si, že se nechci dokola točit v české lize. Řekl jsem si: kdy jindy odejít do ciziny. A byla tam i motivace naučit se jazyk…

Akorát nehrajete o titul, nehrajete poháry.

Myslím, že Slavia by pro mě byla jistota. S tímto trenérským štábem bude pořád nahoře. S jejich umem a přístupem se jim bude dařit, ať už u toho jsem já, nebo ne. Tak jsem jim to řekl. Poděkoval jsem za nabídku, vše proběhlo korektně z obou stran. Doufám. Domluvili jsme se jako velcí kluci…

Tak snadné to nebylo, ne? Můžete popsat, co všechno se kolem vašeho přestupu událo?

Smlouva mi končila v létě, nové angažmá jsem tedy mohl začít hledat až v zimě. Na Spartě mi už během podzimu oznámili, že mi novou smlouvu zatím nenabídnou, že počkáme. Dokonce to vypadalo, že skončím po podzimu a pustí mě. Ale za prosinec jsem dal dost gólů, byl jsem nejlepší střelec týmu. A odejít jsem nemohl.

Podobný přístup by potěšil málokterého hráče.

Já chtěl pryč. Říkal jsem si, že i kdyby mi nabídli smlouvu, nepodepíšu, nezůstanu.

Co se dělo dál?

Hledal jsem možnosti. Ozvala se Slavia. A moc jsem nepochopil celou tu vřavu… Kdybych byl osm let klíčový hráč Sparty, kdybych tam zažil tituly, a najednou šel za obrovskou finanční nabídkou k rivalovi, tak pochopím, že by byl někdo naštvaný, ale já za těch šest let téměř nic neodehrál a nikdy jsem necítil důvěru: teď to bude stát na tobě. Vždycky jsem byl přinejlepším druhá, spíš třetí možnost. Slavia mi vizi dala, takže jsem o tom přemýšlel, ale stejně to nakonec nedopadlo.

Jak do toho promlouval slávistický asistent Jaroslav Köstl?

Nemyslím si, že on byl ten, který přesvědčoval ostatní ve Slavii, ale byl to první člověk, s nímž jsem to řešil. Troufnu si říct, že je to kamarád…

Naopak Tomáš Rosický tehdy řekl, že jste ho zklamal.

Ale já mu nikdy nic nezatajil, jednal jsem s ním na rovinu, s agentem jsme je o všem informovali. Všichni to věděli, řekl jsem to i v kabině, což bylo příjemné, protože mě spoluhráči brali, chtěli, abych s nimi chodil na zápasy, když už jsem nemohl trénovat. Zaznělo tam, že by chápali, kdybych šel do Slavie. A že by mi přáli, aby se mi tam dařilo. Co může být víc? To si klidně můžu rozhádat celé vedení.

Jak na vaše kroky reagovalo vedení Sparty?

Nebyl jsem jejich vězeň. Tomáši Rosickému jsem říkal, že bych taky jako on rád šel do Arsenalu, ale že nejsem tak dobrý a musím vybírat z nabídek, které mám. A abych šel hrát někam jen proto, abych nezklamal vedení Sparty? To oni mě zklamali, když jednali takhle a pak vydali své prohlášení. Jen jsem to nikde neventiloval.

Je to tak, že jste na Spartu zanevřel?

Určitě ne, mně tam nikdo neudělal nic špatného. Na nikoho špínu házet nebudu, i s Tomášem Rosickým jsem byl celou dobu v kontaktu, to, že ho to zklamalo, je nějaký jeho pohled, já se v tom necítím nijak vinný. Spartu ale budu určitě sledovat dál, už jen proto, že tam mám kamarády.

Těžká otázka. Dovedl jste si představit, že byste jako odchovanec Sparty a klubista působil ve Slavii?

Můj největší sen byl hrát za Spartu, dávat góly za ni. Jiná věc je, že to nevyšlo. Několikrát jsem hostoval jinde a zase se vracel. Tak to je. Klidně bych tam byl celou kariéru, kdyby situace byla trochu jiná. A byl bych šťastný. Nedopadlo to, chtěl jsem hrát, takže jsem se prostě musel posunout dál. Nechtěl jsem být občas nominovaný, občas hrát.

Jaká byla komunikace s trenérským štábem a managementem? Říká se, že tam to skřípe.

S vedením do styku tak často nepřijdete, pokud se neřeší třeba odchod nebo nějaký problém. Většinou člověk komunikuje s Tomášem Rosickým, ale v největší míře s trenérským štábem. Těch trenérů jsem tam zažil požehnaně.

Kdo byl nejlepší?

Těžká otázka. Nejlépe se samozřejmě hraje pod těmi, pod kterými se vám daří a staví vás. Ve Spartě jsem měl rád trenéra Radu, i když jsem toho pod ním tolik neodehrál vlivem zranění, trenér Ščasný nás s Michalem Sáčkem vzal do áčka i sestavy, když tam ještě byla řada zkušených hráčů z té éry, kdy vyhráli titul. Na něj taky nemůžu říct nic špatného a taky David Holoubek, pod kterým se mi dařilo v Liberci. Cítil jsem, že mi věří a že ví, co pro něj můžu odehrát. Nechci na nikoho zapomenout, protože těch trenérů tam bylo opravdu hodně.

Viděl jste na podzim Spartu?

Někdy na začátku, pak už méně, kamarádi už moc nehráli, takže mě to zas tolik nezajímalo. Ale jak jsem se bavil i s klukama, zatím to vypadá, že trenér Priske je dobrá volba.

Případný návrat vyloučen není?

Z mé strany určitě ne, ale nějak to nevidím, že bych tam končil kariéru (smích). Nejsem taková hvězda, jestli se bude někdy vracet Adam Hložek nebo Patrik Schick, to je trochu jiná situace.

Jaká je vaše představa teď?

Začít se prosazovat tady v Sandhausenu. Musel jsem si zvyknout na jiné prostředí. Zařizovat všechno kolem. Myslím, že jsem si nezvolil lehkou soutěž, ale kdyby se mi tu dařilo, myslím, že by to mohlo být krásné. Moje filozofie se nemění. Už jsem to říkal Pavlu Vrbovi ve Spartě, že do toho půjdu na maximum a uvidíme, na co to bude stačit.

Chtěl byste výš?

Pořád je mi 25 let. Mám dost zkušeností a když k tomu přidám nějaký um a přijde to, mám ještě dost časusi udělat tu kariéru hezkou.

Zkuste si tipnout. Jak dopadne letošní sezona české ligy?

Každý už pět let odepisuje Plzeň a ta stále vyhrává. A ona to dělá chytře, bere hráče, na které Sparta a Slavia se svými finančními možnostmi úplně nemíří. Občas je to až nepochopitelné. A k otázce… Hrozně těžké tohle tipovat, loni bych taky neřekl, že Plzeň titul vyhraje a nakonec to zvládla úplně s klidem.

O střelecké mizérii. Pulkrab nečeká góly ani na Maltě



Dvanáct soutěžních zápasů, nula gólů. Taková je vizitka Matěje Pulkraba v Sandhausenu. Svou jedinou trefu v dresu německého klubu zaznamenal hned na úvod angažmá, v červencovém přáteláku s Augsburgem. Právě v zimě by si mohl zvednout sebevědomí, třeba právě teď na turnaji Tipsport Malta Cup. Sám s tím však moc nepočítá…



„Mně se od osmnácti obecně v přípravných utkáních nikdy nedařilo. Vysoká zátěž, trenéři často apelují, aby se hodně běhalo. Pak máte těžší nohy. Na moje góly, kdy potřebuji být rychle ve vápně, pak nejsem tak čerstvý. Ale jo, sestava může vykrystalizovat i se mnou, jako se mi to povedlo v létě. Tady nás čeká generálka, pak už žádný zápas nemáme,“ uvedl.



Jedna věc by mu mohla pomoci: zahraje si proti starým známým tvářím. V úterý proti Zlínu. „Je příjemné, že tu s některými můžu pokecat, ale jsou v jiném hotelu. Dohodli jsme se s kluky z Liberce, že se potkáme až ve finále,“ dodal s úsměvem Pulkrab.