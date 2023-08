Byl jedním z mála fotbalistů ze západní Evropy, kteří během války hráli v Rusku. Teď se Nor Mathias Normann rozhodl ze země agresora odejít. Důvod? Strach o život. Poslední kapkou byl nálet dronů na Moskvu, kde záložník působil v týmu Dynama českého kouče Marcela Ličky. Rusové jsou naštvaní a Normanna označují za zrádce. Prý šlo jen o záminku odejít z klubu zadarmo a hodlají se obrátit na soud.

Norský fotbalista Mathias Normann | Foto: Profimedia

Když před rokem a půl rozpoutalo Rusko válku s Ukrajinou, došlo na exodus západních fotbalistů z ruské Premier Ligy. Norský reprezentant Mathias Normann však v zemi zůstal. Doma si tím pořádně zavařil, dokonce byl vyloučen z národního týmu, jehož hvězdou je Erling Haaland. Ani to ho ale nezvyklalo, aby z Ruska zmizel.

K odchodu současného hráče moskevského Dynama, kde hostoval z Rostova, přiměla až událost z minulého týdne, kdy na mrakodrapy v centrální části ruské metropole zaútočily drony. Normann klubu oznámil, že se bojí o život. Požádal o končení smlouvy, sbalil se a odletěl domů.

„Při odchodu z tréninkového centra s loučil slovy: Uvidíme se zítra. A pak jsme dostali dopis o ukončení smlouvy. Zemi opustil z bezpečnostních důvodů. S jeho postojem nesouhlasíme. Obrátíme se na arbitrážní soud,“ ohradil se generální ředitel Dynama Pavel Pivovarov pro web Sport24.

Lička: Je to jeho život

K Normannovi se vyjádřil i český kouč Marcel Lička, který letos přišel do Dynama po třech úspěšných letech v Orenburg. „Jednou jsem se mu pokusil zavolat, protože začal trénink a on tam nebyl. Neodpověděl, pak jsem byl informován o jeho rozhodnutí odejít. Je to jeho život, nepřeji mu nic špatného. Vybral si svou cestu,“ pronesl Lička na adresu sedmadvacetiletého záložníka se zkušenostmi z anglické Premier League.

Po invazi ruské armády na Ukrajinu FIFA schválila dočasné pravidlo, které dovoluje zahraničním hráčům působících v ruských klubech pozastavit jejich smlouvy. Přesto Rusové považují takovýto způsob ukončení kontraktu za nezákonný. V tamních médiích Normanna pomlouvají, že má pověst problémového hráče. Nor prý jen našel vhodnou záminku, aby mohl odejít zadarmo.

„Normann žil nedaleko od Moskvy, ale byla to jeho volba. Klub mu nabídl přestěhování, ale on odmítl. V posledních zápasech nám nepomohl. V každém případě budeme my i Rostov hájit naše zájmy. Jsme přesvědčeni, že celá tato situace je jen záminkou k bezplatnému odjezdu,“ zdůraznil Pivovarov.

Případ pochopitelně vzbudil velký zájem u norských médií. Tamní novináře zajímá, jestli kouč národního týmu Ståle Solbakken vezme Normanna na milost a „hříšníka“ povolá do reprezentace.

„Hodně záleží na tom, co on sám řekne a udělá. Nedostal žádný doživotní zákaz. Vždy je prostor pro odpuštění. Bylo by snazší, kdyby Matthias sám vše vysvětlil, ale já nevím nic víc, než co uvedla média,“ uvedl Solbakken.