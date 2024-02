Mnoho světových fotbalových hvězd čelilo v nedávné době kritice, že dávají přednost tučným balíkům z arabského fotbalového světa před sportovním rozměrem svých kariér. Mezi nimi působí zprávy, které se nyní šíří okolo Kyliana Mbappého, jako takřka neuvěřitelné.

Australský obránce Miloš Degenek a francouzská hvězda Kylian Mbappé | Foto: ČTK / AP / Christophe Ena

I hvězdný francouzský fotbalista měl nabídky od arabských šejků. V Saúdské Arábii by si za jediný rok přišel na neskutečných sedmnáct miliard korun. Jenže Mbappé se ke klubu Al Hilál nakonec otočil zády.

Znovu se tak nesetká třeba s Neymarem, o jejichž nepříliš ideálním vztah se toho mnoho napsalo ještě v době, kdy oba působili v Paris St-Germain.

Brazilec z Francie zmizel právě do Saúdské Arábie, ale Mbappé má prý nabrat úplně jiný směr. Jeho další cílovou stanicí bude Real Madrid.

Podívejte se na výstavní góly v podání Kyliana Mbappého:

Zdroj: Youtube

Pro normálního „smrtelníka“ na něj ve Španělsku čekají pohádkové peníze, ve srovnání s tím, co by ale mohl mít na výplatní pásce v Saúdské Arábii, jsou to ale vlastně drobné. Oproti sedmi stům milionům eur si totiž na Santiago Bernabéu má přijít na jen na 15 milionů eur ročně. A to je pořádný rozdíl.

Pravda, součástí transakce má být i velmi zajímavý bonus za podpis smlouvy ve výši 150 milionů eur, i tak ale sklízí hvězdný Francouz za své rozhodnutí chválu.

Pohlídat si ale chce marketingová práva. Nerad by, aby veškerá měl v držení jeho nový zaměstnavatel, ale podle španělského deníku Marca si už zaregistroval ochrannou známku na křestní jméno i příjmení, iniciály či dokonce typickou gólovou oslavu se zkříženýma rukama.