Euro 2020: Kolaps ve Wembley

Na posledním Euru se Angličané dostali tak blízko vysněnému titulu, jak to jen šlo. Využili toho, že jízdní plán „multi-národního“ turnaje jim umožnil odehrát skoro všechny zápasy doma ve Wembley, a právě v tomto londýnském velechrámu pak ve finále vyzvali Itálii.

Penaltový rozstřel ve finále Eura 2020:

Zdroj: Youtube

Jak to skončilo? To je ještě v živé paměti – Italům sice v závěrečném rozstřelu také trochu tekly nervy (netrefili se Belotti a Jorginho), jenže v dresu Albionu selhali tři střelci v řadě. Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka pak na sítích čelili vlně nechutných rasistických urážek, jako by anglická neschopnost zvládnout penalty byla něčím novým a souvisela s barvou pleti hráčů na hřišti.

Vždyť Anglie po rozstřelu vypadla i ve čtvrtfinále MS 2006 s Portugalskem, se stejným soupeřem nezvládla penalty ve čtvrtfinále Eura 2004 (Beckham tehdy hned v první sérii vysoko přestřelil). Velmi potupná byla také porážka v osmifinále Eura 2016 1:2 s Islandem. Série anglických nezdarů je skutečně úctyhodná.

„Všichni chceme, aby se nás vzpomínalo, že jsme pro Anglii získali titul, ne jen že jsme odehráli dobrý turnaj,“ řekl před startem letošního Eura kapitán Harry Kane. Vyjde to konečně?