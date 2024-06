„Nová doba! Host vyhazuje vrchního!“ Legendární hlášku nerudného číšníka z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág by si klidně mohl mrmlat trenér belgických fotbalistů Domenico Tedesco. Kouč reprezentace se během mistrovství Evropy dočkal veřejné kritiky od otce hvězdy národního týmu Leandra Trossarda.

Belgická hvězda Leandro Trossard | Foto: ČTK/PHOTO SPORTPIX/David Catry

Belgii vyrostla zlatá generace fotbalistů, která ovšem stále nedokáže naplnit očekávání a ambice. Zlom by měl přijít na letošním mistrovství Evropy v Německu, na kterém chtějí „Rudí ďáblové“ projít po 44 letech mezi nejlepší čtyři týmy turnaje. Jenže vyhlídky před posledním zápasem ve skupině nejsou bůhvíjaké.

Na posledních dvou šampionátech skončili Belgičané ve čtvrtfinále a teď jim hrozí, že ani neprolezou do osmifinále. Přitom byli jasným favoritem skupiny.

Čáru přes rozpočet udělala Belgii nečekaná porážka se Slovenskem. Pak sice přišla vydřená výhra nad Rumunskem, ale k jistotě postupu potřebuje parta kolem ofenzivních hvězd De Bruyneho a Lukaka porazit Ukrajinu. Všechny čtyři týmy mají před rozuzlením skupiny shodně tři body.

Hvězda zůstala na lavičce

Vítězství v posledním utkání přineslo aspoň trochu klid, ale i tak panuje v Belgii napětí a rozčarování. Svoji nespokojenost dal najevo dokonce i otec reprezentanta Leandra Trossarda z Arsenalu, který se pustil do kouče Tadesca. „Nemyslím si, že je pro Belgii dobrý trenér, i když není tak tvrdohlavý jako jeho předchůdce Roberto Martinez,“ vzkázal otec Peter Trossard prostřednictví belgických médií.

Nelíbilo se mu, že si trenér Tadesco dovolil posadit jeho syna ve druhém utkání jen na lavičku. Belgie přitom důležitý mač zvládla a vyhrála. „Leandro byl kritizován, ale stále je přesouván z jedné pozice na druhou. Tím pádem nemůže najít společnou nit,“ zastal se svého kluka Trossard senior.

Není to poprvé, co se během Eura podělil některý z členů rodiny o své názory. Po remíze Anglie s Dánskem si bratr Marcuse Rashforda a jeho agent Dwaine Maynard rýpl do kouče Albionu Garetha Southgata, který útočníka Manchesteru United nevzal na Euro.

„Je těžké sedět a dívat se, když upřímně věříte, že by něco změnil!“ narážel na to, že by Rashford zápas rozhodl. Anglie už má na rozdíl od Belgie postup ze skupiny jistý.