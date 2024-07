Slovensko v osmifinále hodně rázně sahalo po postupu přes favorizovanou Anglii. Už ve 25. minutě poslal naše východní sousedy do vedení Ivan Schranz, který se tak se třemi góly opět dotáhl na nejlepší střelce turnaje. Za Anglii dostal míč do sítě v 50. minutě Foden, jenže jeho trefa kvůli ofsajdu neplatila.

Když už vše směřovalo k veliké slovenské radosti, přišla ale ledová sprcha. V páté nastavené minutě druhého poločasu zakončil nůžkami v pokutovém území Jude Bellingham a fantastickým způsobem poslal zápas do prodloužení. Už v jeho první minutě se pak hlavou trefil Harry Kane a Slováci už ani přes tlak a náznaky šancí skórovat nedokázali.

A slovenskému trenérovi italského původu Francescu Calzonovi se nelíbilo, že Angličané ve chvíli, kdy vedli, natahovali čas. Přesně to se také po konečném hvizdu vypravil říct hlavnímu rozhodčímu Umutu Meierovi z Turecka.

Pětapadesátiletému trenérovi však zastoupil cestu záložník Arsenalu Declan Rice. Calzona anglického hráče měl odstrčit a na trávníku znovu vzplály emoce. „Drž hubu, pi*o, drž hubu, ty plešatá ku**o!“ křičel pětadvacetiletý záložník vzápětí na slovenského trenéra, jak zachytily kamery. Jeho slova potvrdily i experti na odezírání ze rtů.

„Rice měl jít k rozhodčím a pak odejít. Musel jsem mluvit s rozhodčími, ale on pokračoval a pořád neodcházel. Později se mi ale omluvil, to je fajn,“ ohlédl se za konfliktem s anglickým reprezentantem sám Calzona. „Nelíbilo se mi, jak Anglie zdržovala a nebyla za to potrestaná,“ vysvětlil kouč Slovenska, co ho tolik rozčílilo.

Bellingham prý jen žertoval

Sám Rice se k incidentu se slovenským trenérem v pozápasových rozhovorech nevyjadřoval. „Nedokážu ten pocit popsat. Reprezentujete Anglii v osmifinále Eura, koukáte na časomíru a říkáte si, že se může stát, že pojedeme domů. Pořád jsme si ale říkali, že zbývá minuta, pořád jsme věřili. Ukázali jsme, že máme toho ducha, o kterém pár slovenských hráčů před zápasem říkalo, že ho nemáme,“ rozpovídal se po utkání Rice pro BBC Sports.

Anglie díky skvělému obratu jde v turnaji dál a ve čtvrtfinále, které se bude hrát v sobotu 6. července, vyzve Švýcarsko. Země helvétského kříže už na šampionátu šokovala Itálii, kterou v osmifinále vyřadila výsledkem 2:0, a teď si chce vyšlápnout na dalšího favorita.

Výběr, který kočíruje trenér Gareth Southgate, ovšem doma nadále čelí ostré kritice za mdlé výkony. Bývalý reprezentační kanonýr Alan Shearer ve svém sloupku pro web BBC sice ocenil postup, ale zároveň připomíná, že Angličané hráli 95 minut bezkrevně a mátožně. „Bellinghamův gól byl brilantní, ale nezapomínejme, že šlo o naši vůbec první střelu na bránu,“ uvedl Shearer s tím, že to rozhodně neodpovídá kvalitě anglického týmu. Ostatně Kaneův gól v prodloužení byl ze strany Albionu druhou – a rovněž poslední – střelou na bránu.

Kamery mimochodem zachytily anglického hrdinu Bellinghama, jak po gólu vysílá směrem ke slovenské lavičce velmi neslušné gesto. Sám to později vysvětlil tak, že mělo jít o soukromý vtípek pro pár kamarádů, a že pro slovenský výkon nemá nic jiného než uznání.

Pro Slovensko Euro každopádně skončilo. Ve skupině Slováci senzačně porazili Belgii 1:0, prohráli s Ukrajinou 1:2 a remizovali s Rumunskem 1:1. Díky Schranzovi ale mají dál nejlepšího střelce turnaje. Po třech gólech dali ještě Georges Mikautadze z Gruzie a Jamal Musiala z Německa. Musiala ale jako jediný pokračuje se svým týmem dál i po osmifinálových zápasech a může svůj gólový účet rozšířit.