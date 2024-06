/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Když česká fotbalová reprezentace představila nové dresy pro Euro 2024, tak příliš pozitivních ohlasů nesklidil. Výrobce Puma zvolil klasicky stejný design pro více reprezentačních týmů a pouze dresy ladil do národních barev. Češi mají červenou a bílou variantu. Nicméně i přes tuhle kritiku, si je fanoušci (nejen) v dějišti kupují a většině se líbí.

Pochod českých fanoušků na zápas ČR - Portugalsko v Lipsku | Video: Deník/Kamil Kacerovský

„Dělají to lidé, kteří tomu rozumí. Mně osobně se líbí, je fajn a věřím, že přinesou úspěch. Jsou lepší, než které jsme měli my. Doba patnáct let zpět, kdy jsem hrál, dresy neměly kvalitu, nedělaly se tak upnuté na tělo. Vlálo to a mně se to nikdy nelíbilo,“ rozpovídal se ještě v Lipsku při utkání Čechů s Portugalskem bývalý reprezentační obránce Marek Jankulovski.

„Když vidíte atmosféru a všichni lidé, kteří mě zastavovali, dresy měli, tak jsem si připadal, že to není ono. Ptali se mě, kde máš dres, takže na zápas si ho dám. Jedu si to užít jako fanoušek,“ dodal.

A nebyl jediný, který dres pořídil až na místě. Někteří čeští fanoušci se převlékali z triček, jiní měnili starší model za nový. V českém domě vyšel originál na 140 euro, replika stála 80 euro.

„Líbí se mi a na zápas je potřeba ho mít. Kupuji ho hlavně kvůli tomu, ale také se mi líbí. Má jednoduchý design a super střih. Nevadí mi, že jsou ostatní podobné. Je to spojené s Eurem,“ říkal fanoušek Pavel.

Pochod českých fanoušků v Lipsku:

Zdroj: Deník/Kamil Kacerovský

„Já jsem k Pumě skeptický. Fandím Slavii, které dělá dresy a změna by určitě byla ku prospěchu. Je to ale výběr klubu a fotbalové asociace,“ oponoval mu jeden z jeho kamarádů.

Nicméně i on dodal: „Líbí se mi ale české barvy, které jsou fajn. Doma mám starý dres, ten jsem si brát nechtěl, tak jsem pořídil nový.“ A pro jistotu vzal ještě jeden dětský. „Pro dceru, která má ráda fotbal, takže bude mít stoprocentně radost,“ dodal.

A nové dresy reprezentace jste potkali také v centru Lipska. Ve fanzóně postávala čtyřčlenná rodinka z Prahy, která fandí rovněž Slavii. Na zádech jste mohli vidět Matěje Juráska či Ondřeje Lingra. „Jsou hezké,“ shodli se dva malí kluci.

„Nemám proti němu nic, je hezký a jsem ráda, že jsme takhle sladění. S dětmi cestujeme po fotbalech hodně,“ dodala jejich maminka.