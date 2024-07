„Katastrofa,“ řekl Mbappé k výsledkům prvního kola voleb. „Je to vážná situace. Nemůžeme nechat naši zemi padnout do rukou těchto lidí. Opravdu doufáme, že se to změní. Že všichni půjdou volit a budou volit správnou stranu,“ prohlásil hvězdný útočník, podle nějž je teď ještě důležitější jít volit než dříve.

Francouzský kanonýr, který po sezoně přestoupil do španělského Realu Madrid, ale není jediným fotbalovým reprezentantem, který se vyjádřil k situaci v zemi. Už po utkání proti Belgii vyjádřil nespokojenost s výsledky obránce Jules Koundé.

„Jsem zklamaný, jakým směrem se Francie ubírá se silnou podporou strany, která je proti našim hodnotám. Národní sdružení je proti svobodě a proti naší koexistenci. To je můj politický postoj,“ vyhlásil pětadvacetiletý fotbalista.

Generace, která může něco změnit

Hvězdný Mbappé přitom lobboval proti krajní pravici už před začátkem evropského šampionátu. „Chci promluvit k celému francouzskému lidu, ale také k mládeži – jsme generace, která může něco změnit. Vidíme, že extrémy klepou na dveře moci, a máme příležitost utvářet budoucnost naší země,“ uvedl tehdy.

Voliči ale na jeho slova podle výsledků zjevně nedali. Národní sdružení získalo v prvním kole 34 procent hlasů, pro levicový blok Nová lidová fronta hlasovalo přes 28 procent lidí a třetí skončil s přibližně 21 procenty středový tábor prezidenta Macrona. Druhé kolo voleb je na programu v neděli 7. července.

Francouzské fotbalisty do té doby ještě jejich velká bitva čeká. Už v pátek od 21 hodin vyzvou ve čtvrtfinálovém souboji Portugalsko, které mnozí tipovali na celkové vítězství na šampionátu. Podle kurzů sázkových kanceláří jsou ovšem favoritem zápasu Francouzi.

A to i přesto, že na turnaji se jim zatím nedaří. Ve skupině porazili Rakousko 1:0, ale s Nizozemskem jen remizovali 0:0 a s Polskem 1:1. V osmifinále porazila Francie sousední Belgii 1:0 jen díky vlastnímu gólu soupeře.

Optimismus navíc nevzbuzují výkony ofenzivních hvězd. Mbappé na Euru utrpěl zlomeninu nosu a musí hrát s maskou. Možná i proto nastříleli Francouzi zatím jen tři branky, přičemž ani jednu nedali ze hry. Rakušané i Belgičané se porazili vlastním gólem a proti Polsku skóroval Mbappé z penalty.

Ve zlepšení doufají francouzští fanoušci právě teď v rozhodujících chvílích šampionátu. Jak je patrné, podobně silné tužby mají někteří hráči i směrem k parlamentním volbám v domovské zemi.