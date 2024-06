Loď je zdarma, ke stadionu se dá i na kole. Rady pro fanoušky v Hamburku

Lipsko vzali útokem, teď se čeští fanoušci chystají na delší výpravu do Hamburku. V přístavním městě na severu Německa odehrají fotbalisté na Euru zápasy s Gruzií a Tureckem. Hamburk se na návštěvu lidí z celé Evropy řádně připravil, takže fotbaloví nadšenci by měli mít o komfort postaráno. Jak se dopravit na fotbal do Hamburku? Deník připravil pár rad pro české fanoušky.

