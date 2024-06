Měl honičku. Nizozemský fotbalista Ian Maatsen byl povolaný do reprezentace jen krátce před začátkem mistrovství Evropy. Mezi jeho nejbližšími to vyvolalo chaos, Maatsen totiž už byl na dovolené na jachtě. Aby vše mladý obránce Dortmundu stihl, musel zburcovat celou rodinu.

Nizozemský obránce Ian Maatsen (vpravo) | Foto: Profimedia

Byla to akce kulový blesk. Když se Maatsen dozvěděl o dodatečné nominaci na Euro v Německu, zrovna si užíval na jachtě u řeckého Mykonosu. Dvaadvacetiletý bek Borussie Dortmund byl zaskočený, ale okamžitě se sbalil a druhý den už se hlásil na tréninku národního týmu v dějišti šampionátu.

Vděčí za to i svému otci. Edward Maatsen totiž vyrazil na tříhodinovou cestu ze svého domova ve Vlaardingenu do Dortmundu, kde Ian působí. Tam si sbalil synovy kopačky a pokračoval dál na tréninkový kemp Nizozemců ve Wolfsburgu. Stihl to včas, a tak Maatsen mohl na první trénink nazout svoje oblíbené kopačky, na které je zvyklý z klubu.

Hrdí rodiče

„Ian nejprve chtěl jet do Nizozemska, ale to se nám nezdálo jako dobrý nápad,“ zavrhl původní plán Edward Maatsen a rozhodl se vzít věci do vlastních rukou. „Uvědomujeme si, že jako rodič jste vždycky zapojen. Toto mistrovství Evropy je třešničkou na dortu. Jako rodič jste velmi hrdí a děláte vše pro to, aby vaše dítě bylo na správné cestě a vše kolem něj bylo co nejstabilnější,“ vykládal novinářům.

Talentovaný obránce, který ve finále Ligy mistrů podlehl s Borussií Realu Madrid, se překvapivě dostal do reprezentace poté, co z nominace vypadli dva hráči. Frenkie de Jong nestihl doléčit bolavý kotník a Teun Koopmeiners se zranil v přípravě. Maatsen si může tak připsat debut v národním týmu a rovnou na Euru.

Svěřenci trenéra Ronald Koemana vstoupí do turnaje nedělním zápas s Polskem v Hamburku. Oranje patří mezi kandidáty na titul. Evropský šampionát vyhráli v roce 1988, kdy se turnaj konal v tehdejší Německé spolkové republice. Na posledním Euru vypadli v osmifinále s Českem.