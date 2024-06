Čtyřiadvacet let už uplynulo od dosud největšího zářezu, který měl na svědomí holohlavý ničema Pierluigi Collina. Penalta, kterou italský sudí nařídil proti českým fotbalistům v utkání s Nizozemskem na Euru 2000 a která zapříčinila konec národního týmu na turnaji už ve skupině, dodnes vzbuzuje nenávist. Na letošním ME našli Češi nového italského padoucha. Národním nepřítelem se stal Marco Guida. Kdo je muž, který pomohl Portugalcům k výhře? Nováček na velkém turnaji má i pár škraloupů.

Čeští fotbalisté se vzpamatovávají z porážky od Portugalska, kterému pomohl rozhodčí. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Psal se rok 2000 a čeští fotbalisté vstupovali do evropského šampionátu v Nizozemsku a Belgii jako úřadující vicemistři. Jenže daleko nedošli. O tom, že tým kolem Pavla Nedvěda skončil už ve skupině, mohla porážka 0:1 s Oranjes v úvodním utkání.

Zápas rozhodla hodně přísná penalta v 88. minutě, kterou odpískal všem dobře známý sudí Collina poté, co Jiří Němec lehce popotáhl Ronalda de Boera. Italský rozhodčí se stal pro Čechy nenáviděným a takhle křivda v nich vydržela až dodnes.

Pierluigi Collina odpískal na Euru 2000 penaltu a pohřbil české naděje:

Zdroj: Youtube

Střih. Po téměř čtvrtstoletí se situace opakuje. Tentokrát české fotbalisty potopil jiný italský sudí. Guida v zahajovacím utkání s Portugalskem na Euru 2024 přehlédl v nastavení faul na Davida Douděru a Češi vzápětí inkasovali rozhodující gól. Trpká porážka 1:2 v Lipsku nápadně připomíná amsterodamský zářez z šampionátu v roce 2000.

Největší zářez Eura? Fotbalový svět řeší prohru Česka, sudí prý ukradl zápas

„Nechápu, jak to nemůže vidět. Vždyť to byl jasný faul. Tohle se musí pískat,“ nechápala německá legenda a televizní expert ARD Bastian Schweinsteiger. „Jak může přehlédnout tak do očí bijící faul?“ divil se na sociální síti X odchovanec Arsenalu Christian Burgess, který působí ve špičkovém belgickém celku Union Saint-Gillois.

Snad tahle kontroverze nebude mít stejný dopad jako zářez Colliny před 24 lety a Češi projdou do osmifinále…

Poprvé na velkém turnaji

Třiačtyřicetiletý Guida píská už od roku 1996, kdy začal jako teenager. Mezi italskou elitu se propracoval v roce 2010 a o čtyři roky později se dostal na listinu FIFA. V roce 2018 také krátce působil v čínské superlize. Přestože rozhoduje na nejvyšší úrovni už čtrnáct let, letošní Euro je pro Guidu vůbec prvním velkým turnajem.

Nepříliš známý Ital odpískal pět zápasů Ligy mistrů, tím největším bylo čtvrtfinále mezi Atléticem Madrid a Borussií Dortmund letos v dubnu.

Infarkt, pak rekord. Neúspěch Česka na Euru přinesl sázkaři 23 milionů korun

Rodák z Pompejí má na svědomí i několik přešlapů. Kritika se něj sesypala po loňském utkání Serie A mezi Interem Milán a Bolognou (2:2). Od prestižního deníku Gazzetta dello Sport si vysloužil známku pouhých 4,5 z 10.

Server OneFootball připomněl, že Guida čelil kritice především za to, že přehlédl jasnou penaltu pro Bolognu. Nebýt intervence VARu, hosté by se marně dožadovali pokutového kupu a zápas na San Siru by nedovedli k remíze.

Škraloup má i u fanoušků Aston Villy. S Italem mají dokonce čerstvou zkušenost. Ti mu nemůžou přijít na jméno poté, co v květnu rozhodoval úvodní semifinále Konferenční ligy s Olympiakosem (2:4).

Bývalý ligový sudí: Faul před gólem Portugalců byl, ale rozhodčí pískal dobře

Příznivci klubu z Birminghamu Guidovi zazlívali, že neuznal gól Leona Baileyho v prvním poločase. Situaci zkoumal VAR, který našel útočný faul. Šlo o velmi sporné rozhodnutí.

„Absolutně netuším, proč ten gól neuznali,“ zuřil tehdy jeden z fanoušků na sociální síti.

Teď italský rozhodčí pocítil i českou zlobu. A nutno říct, že poprávu.