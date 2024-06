Čeští fotbalisté mají za sebou první celý den na base campu na severním okraji Hamburku. Podmínky v dějišti mistrovství Evropy si reprezentanti nemůžou vynachválit. Vyhovuje jim, že bydlí v klidu od ruchu přístavního velkoměsta, ale také třeba že jsou v pokojích po jednom.

Kouč Ivan Hašek na prvním tréninku fotbalistů v dějišti Eura | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Pro svoji základnu během Eura v Německu si česká reprezentace zvolila designový hotel Steigenberger Treudelberg na předměstí Hamburku. Mimochodem, base camp vybrala ještě dřív, než hlavního kouče Ivana Haška. A byla to trefa do černého.

Kromě luxusu tady našli fotbalisté i potřebný klid. „Je o nás skvěle postaráno. Nenapadá mě nic, co by nám mohlo chybět. Kvituji, že jsme v klidu od města. Hráči se mohou soustředit jen na trénink a rehabilitaci,“ vykládal asistent trenéra Jaroslav Veselý.

Poblíž hotelu leží i golfového hřiště, větší využití ale najde kurt na padel. „Už jsme měli premiéru a první zápas byl vyhraný. Musím se pochválit. Utáhl mě Ivan (Hašek), takže výhra,“ smál se Veselý.

Ofenzivní univerzál Ondřej Lingr přivítal, že hráči bydlí na pokojích po jednom. „Myslím, že jsme všichni rádi. Mělo by to tak zůstat i do budoucna, i v klubech to tak je. Hráč se může v klidu připravit, udělat si věci, které potřebuje, nikdo mu u toho nevadí. Pamatuji si třeba na Davida Juráska, když jsem s ním byl ve Slavii. Vstával vždy v šest ráno, což mi docela vadilo,“ zavzpomínal s úsměvem.

Hlava hned přepnula

Český tým dorazil do dějiště šampionátu ve čtvrtek, pět dní před vstupním zápasem. V pátek stihl otevřený trénink, který sledoval vyprodaný stadionek Edmunda Plambecka v Norderstedtu. Na Čechy se přišlo podívat 1200 fanoušků.

Na hráče okamžitě dýchla atmosféra velké akce. „Už když jsme po přistání v Hamburku viděli, jak nás všichni vítají, jak byl před letadlem nachystaný koberec, hned to na nás dýchlo. Pak příjezd na hotel, jak nás všichni vítali. Je to velká věc. Všichni tady v Německu už jsou nachystaní a těší se na to. Myslím, že hlava hned přepnula a všichni vnímají, že už musejí být na 100 procent ready,“ svěřil se Lingr.

První zápas odehraje národní tým v úterý 18. června v Lipsku proti Portugalsku. V základní skupině se ještě utká v Hamburku s Gruzií (22. června) a Tureckem (26. června).

„Podmínky máme suprové, věřím, že můžeme uspět,“ řekl útočník Tomáš Chorý.