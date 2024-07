Evropa se přesně po měsíci rozloučila s parádním fotbalovým šampionátem, který v Německu napsal řadu fantastických příběhů. Mezi těmi neveselými nechybí ani český smutek po vyřazení ve skupině. Nejsou to ale jen Češi, kdo bude vzpomínat na Euro s hořkým pocitem, do osudu některých zápasů se výrazně zapsali i rozhodčí a jejich chyby, z čehož se ve fotbalu pomalu ale jistě stal kolorit.

Na výkony sudích na evropském šampionátu nebudou s láskou vzpomínat ani Češi, kteří pod vedením trenéra Ivana Haška nesplnili vytyčený cíl a s turnajem se rozloučili už po základní skupině. Křivdu cítili konkrétně dvakrát.

Poprvé už v prvním utkání proti Portugalsku. Česko senzačně vedlo po přesné trefě Lukáše Provoda, ale vlastním gólem Robina Hranáče o náskok přišlo. Až v nastavení pak Francisco Conceicao rozhodl o tom, že všechny tři body bude brát tým okolo hvězdného Cristiana Ronalda. Jenže trefě střídajícího portugalského útočníka předcházel faul na Davida Douděru, který italský rozhodčí Marco Guida přehlédl.

„Přestupek to byl, šlo o bezohledné strčení a měl být nařízen přímý volný kop a žlutá karta. Nebylo to na červenou, ani v pokutovém území, takže VAR reagovat nemůže, nejednalo se ani o surovou hru,“ vysvětloval pro Deník někdejší ligový sudí Michal Křepský.

Na výkon Itala s píšťalkou ale čeští hráči i fanoušci rychle zapomněli po posledním utkání ve skupině proti Turecku. To totiž zásadně ovlivnil rumunský rozhodčí István Kovács. Už ve 20. minutě poslal ze hřiště se druhou žlutou kartou Antonína Baráka, což bylo správné rozhodnutí, jenže už o chvíli později odpustil vyloučení Turkům.

Kenan Yildiz nejprve u české branky šlápl na nohu Hranáčovi, za což dostal jen žlutou kartu, a když o chvíli později zasáhl ve vzdušném souboji loktem Coufala, Kovács nechal karty ve své kapsičce.

„První faul bylo šlápnutí na achilovku. Za mě je to nebezpečná hra a dala se udělit i červená karta, protože mohlo dojít ke zranění. Ale postačí i žlutá. Poté udeření Coufala bezohledně loktem do hlavy – tedy jasná žlutá číslo dvě a červená,“ hodnotil pro Deník Křepský.

„Ovlivnil tím zápas, to je realita. Jsou tam čtyři sudí a nikdo to nevidí… Nechápu to. Přitom, kdyby druhou žlutou dal, měl klidný zápas. Nebo alespoň mnohem klidnější,“ doplnil bývalý arbitr.

Petice za opakování čtvrtfinále

Bezchybný výkon nepředvedl ovšem ani Němec Daniel Siebert, který řídil druhý český zápas proti Gruzii. Fanoušci i experti mu vyčítali, že o klíčových situacích jako penaltě a neuznání gólu za něj musel rozhodovat VAR, i to, že rozdával zbytečné žluté karty.

Nebyli to ale pouze Češi, kdo byl na Euru nespokojený s výkony sudích. Rakušané hned na úvod turnaje krutě odskákali neodpískaný rohový kop ze strany Španěla Jesúse Gila Manzany. Rozhodčí místo kopu od praporku nařídil rozehrávku od branky a Francouzi jen dvě minuty nato dali gól a rozhodli o svém vítězství 1:0.

UEFA se za to španělskému arbitrovi odvděčila suspendováním pro zápasy vyřazovací fáze, takže v klíčové části turnaje už si nezapískal.

Prostor ovšem dostali jiní, například Němec Felix Zwayer, který si na šampionát přinesl škraloup z minulosti. V roce 2005 dostal šestiměsíční trest za přijetí úplatku a před čtyřmi lety nařídil v osmifinále Ligy mistrů mezi Lyonem a Juventusem diskutabilní penaltu.

Na mistrovství Evropy dostal na starost semifinále mezi Nizozemskem a Anglií a právě vyřazení Nizozemci mu jen hodně těžko přicházeli na jméno. Už v 18. minutě totiž fotbalisté Albionu srovnali z penalty, jejíž odpískání kritizovala řada fanoušků i fotbalových osobností.

„Jako obránce si myslím, že je to ostuda. Zvlášť v takhle důležitém zápase. Je přirozené, že chcete zablokovat střelu. Tohle není penalta, ani zdaleka,“ rozčiloval se například bývalý anglický obránce Gary Neville.

Podobných případů, kdy sudí posoudili některou ze situací podivně, by se ale na Euru dalo najít více. Na internetu se například mezi fanoušky začala šířit petice za opakování čtvrtfinále mezi Španělskem a Německem kvůli neodpískané penaltě po ruce Marca Cucurelly. Teď už je jasné, že její autoři se svým požadavkem nepochodí.

Španělé v neděli ve finále porazili Anglii 2:1, pozvedli nad hlavu pohár a udělali definitivní tečku za šampionátem. Pochvalu si zaslouží i francouzský sudí Francois Letexier, který nenechal prostor pro žádné pochyby a spekulace a finálový duel odřídil velmi kvalitně.