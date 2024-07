V semifinále Eura proti Francii předvedli španělští fotbalisté parádní obrat a vítězstvím 2:1 si zajistili postup do boje o titul. Pozápasovou radost jim ale pokazil nepříjemný incident, který se udál přímo na hřišti. Na trávník vnikl neukázněný fanoušek a jeden z členů ochranky při pokusu o jeho zastavení zranil kapitána Španělů Álvara Moratu, který s bolestivou grimasou odkulhal do kabiny. Je jeho účast ve finále v ohrožení?

„S Álvarem počkáme do zítřka. Nemyslíme si, že by to mělo něco být. Stalo se to během oslav, ale myslím, že bude v pořádku,“ odpovídal na pozápasové tiskové konferenci španělský trenér Luis de la Fuente.

K inkriminovanému okamžiku došlo po semifinálovém zápase, v němž Španělé porazili Francii 2:1. Fotbalisté z Pyrenejského poloostrova si na hřišti užívali postup mezi dva nejlepší týmy turnaje, když na trávník vnikl jeden z fanoušků a snažil se ulovit selfie s některým ze svých oblíbenců, než bude vyveden.

Nezvaného hosta se na hřišti snažilo zastavit hned několik členů ochranky, jeden z nich ale těsně před španělským kapitánem podklouzl a nepříjemně mu zajel do nohou. Jednatřicetiletý útočník Atlética Madrid se okamžitě chytil za koleno a s bolestivou grimasou ve tváři odkulhal do kabiny.

Pro španělský výběr by se v případě Moratova zranění jednalo o velikou ztrátu. Zkušený útočník sice na turnaji skóroval jen v úvodním zápase proti Chorvatsku, ale v každém zápase odvádí pro svůj tým neocenitelnou černou práci a vyhrává řadu soubojů.

Ve Španělsku není šťastný

Přesto se na Moratu stejně jako v předchozích letech snáší ze strany fanoušků vlna kritiky. Právě i to je důvodem, proč rodák z Madridu v rozhovoru pro El Mundo nastínil, že v reprezentaci po Euru dost možná skončí.

„Může to tak být, je to jedna z možností. Nechci o tom moc mluvit, ale je to pravděpodobné. Je pravda, že ve Španělsku je pro mě velmi obtížné být šťastný. Vždycky se někde něco objeví. Bezpochyby jsem šťastnější mimo Španělsko. To už jsem říkal mnohokrát. Především proto, že mě lidé respektují. Ve Španělsku není respekt pro nikoho a pro nic,“ rozpovídal se bývalý hráč Juventusu, Chelsea a Realu Madrid.

Kvůli nešťastnému incidentu teď hrozí, že přijde o velké finále a o svoji rozlučku s reprezentací. Na vině je neukázněný fanoušek, který vnikl na hrací plochu. Právě s tímto nešvarem se na letošním šampionátu roztrhl pytel.

Například jen v utkání mezi Portugalskem a Tureckem v české skupině se hned šest fanoušků pokusilo ulovit si fotografii s hvězdným Cristianem Ronaldem. Po utkání s Gruzií zase jeden z fanoušků málem kopl slavného Portugalce do hlavy, když se snažil za ním skočit z tribuny.

UEFA následně slíbila, že zvýší bezpečnostní opatření na stadionech, aby k podobným excesům nedocházelo, ale jak ukázalo úterní semifinále, všechny diváky zastavit nejde. A dost možná na to doplatí Morata a celá španělská reprezentace. Finále Eura je ovšem na programu až v neděli od 21 hodin, takže kapitán týmu má stále čas na zotavení. Španělé se o pohár poperou s vítězem semifinálového souboje mezi Anglií a Nizozemskem.