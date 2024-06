Česká fotbalová reprezentace nezvládla klíčový duel proti Turecku a s Eurem se loučí už po základní skupině. Mezi fanoušky na sítích se nejvíce řeší špatný výkon rumunského rozhodčího Istvána Kovácse, brzká červená karta Antonína Baráka i kritika experta Tomáše Pešíra ve studiu České televize. Bývalý manažer reprezentace se pustil jak do vyloučeného hráče, tak do předsedy fotbalové asociace Petra Fouska. A od fanoušků za to dostal naloženo.

Česko pro postup ze skupiny potřebovalo Turecko porazit. Cestu za osmifinálovou účastí si ale brzo zkomplikovalo samo. Antonín Barák už v 11. minutě v souboji zbytečně podržel soupeře za dres a viděl žlutou kartu. Když pak o devět minut později přišlápl nohu soupeře ve snaze získat balon, musel po druhé žluté předčasně do sprch.

„Do těch situací se dostal naprosto sám. První – nechce se mu bránit, alibistické bránění. Druhá věc – obrovsky pomalé, osm doteků někde na půli, takhle se to nehraje a jasná červená karta. Teď ať se dá na modlení, aby kluci zapnuli. Já jim věřím, že se semknou a urvou to,“ rozpovídal se Pešír o přestávce v televizním studiu.

Češi skutečně v deseti předvedli asi nejlepší výkon na turnaji. Smolně inkasovali ve chvíli, kdy se brankář Jindřich Staněk při zákroku zranil a na dorážku už nebyl stoprocentně připravený. Svěřenci trenéra Ivana Haška srovnali z kopačky kapitána Tomáše Součka a dál se tlačili za obratem, jenže v nastavení inkasovali a padli 1:2.

A někdejší útočník Mladé Boleslavi, Blšan nebo Slavie měl o hlavním viníkovi rychle jasno. „Klukům v deseti nejde nic vytknout. Tomu jednomu jo, k tomu se ale určitě dostaneme. Já jsem hodně zklamaný. Ne, že jsme nepostoupili, z toho samozřejmě taky, ale vůbec z toho, co tomu předcházelo,“ začal své pozápasové hodnocení Pešír.

Společná minulost

Sám má s Barákem zajímavou společnou minulost. Vždyť právě třiačtyřicetiletý bývalý hráč byl manažerem reprezentace v realizačním týmu kouče Jaroslava Šilhavého. Měl tedy svůj podíl na rozhodnutí, že předchozí vedení národního týmu nebude Baráka povolávat na srazy.

„Zápas jsme ztratili tím, že Tonda Barák dostal červenou kartu. To je bez debaty. My byli kritizovaní za to, že jsme ho nebrali, protože je kreativní, je to dobrý hráč, zkušený. Bez pochyby. Přesně v těchhle zápasech má ale tu kreativitu a zkušenost ukázat a mladému týmu předat nějaké zkušenosti,“ prohlásil Pešír.

„Když jsme byli u rozhodnutí, že Tonda nebude jezdit s nároďákem, tak u toho seděl předseda Petr Fousek, který za mě je šéf nároďáku. Minimálně se tak tváří, dává taková vyjádření. On byl u toho a říkal, že je to správné rozhodnutí. Přijde nový trenér a on se podepíše pod to, že Tonda je tam zpátky a ještě mu dají roli lídra. Za mě je to špatně, kritika by se neměla vztahovat jenom na trenéra a hráče, ale i předseda by si měl sáhnout do svědomí, jestli na tom nese vinu,“ opřel se někdejší manažer reprezentace do předsedy asociace.

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček se vyjádřil k utkání proti Turecku:

Tomáš Souček po utkání s Tureckem | Video: Michal Muzikant

Většina fanoušků na sociálních sítích ale jeho hodnocení brala spíš jako hodně osobní útok na Baráka, v němž se odrážela jejich společná minulost. „Sice řekl podobnou věc jako Poborský, ale ten tón a způsob řeči jasně ukazoval, jak moc je ublížený,“ komentoval situaci jeden z uživatelů na síti X.

„Dokud budeme zvát do televize experty, jako je Pešír, tak se nikam nemůžeme posunout. Měl možnost být u reprezentace a nic nepředvedl. V jakém světě si takové lidi pak zveme, aby se vyjadřovali k reprezentaci? Když budu špatný ve vaření, tak proč bych se k tomu měl veřejně v tv vyjadřovat?“ přisadil si další z komentujících.

Přesto se našly i hlasy, které se bývalého hráče za jeho názory zastávaly. „Není mi dvakrát sympatický, ale přesně tohle chci v televizi slyšet. Alespoň se máme o čem bavit. V cizině se takto mluvit nebojí a u nás v 99 % případů jen alibismus,“ napsal na obranu Pešíra další z uživatelů.

Poslední vystoupení Česka na Euru zkrátka vzbudilo velké emoce. Kromě Baráka s Pešírem fanoušci rozebírají i špatný výkon rumunského rozhodčího Istvána Kovácse, trenérská rozhodnutí Ivana Haška nebo lídrovství kapitána Tomáše Součka. Mistrovství Evropy každopádně pro český výběr končí zklamáním a vyřazením už ve skupině.