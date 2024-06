/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Seděl na tribuně německého týmu FC Eintracht Norderstedt s podepsaným dresem Lukáše Červa v ruce. „Myslel jsem, že jste tady kvůli hráčům, ale vy jste tady kvůli mně,“ pousmál se herec a fotbalový fanoušek Ladislav Hampl, který sledoval trénink české fotbalové reprezentace před utkáním s Tureckem.

Herec Ladislav Hampl na tréninku české fotbalové reprezentace | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Co vy tady na tréninku české reprezentace?

Když je Euro, tak snad každý fanoušek chce být blízko týmu, kterému fandí, takže jsme se přijeli podívat na trénink. Že jsme se sem dostal, je obrovským dílem náhody, kdyby to nevyšlo, tak bychom si udělali fotečku jen před tréninkovým centrem a jeli zpět do kempu kde máme odstavená obytná auta.

Takže jste vyrazili v obytňácích za reprezentací?

Jsme tady na celou dobu. Povedlo se nám přes tu losovačku získat lístky na všechny zápasy Česka. Byli jsme v Lipsku, ale pak jsme to museli přerušit, protože jsem měl ve čtvrtek a pátek dvě představení na Moravě, jinak bychom tady byli asi bez přestávky. Trošku se nám obměnila parta, ale je to bezvadný výlet - otec a syn, protože kamarád tady má syna, já tátu. Je to Napůl dovča, napůl fandění. Já jsem nikdy na Euru nebyl, jen kdysi ve Vratislavi na otočku.

Takže teď je to jiné?

Teď to vnímám tak celkově. Šampionát je fajn a v Německu to umí dělat. Mají tady krásné krásné stadiony a je zážitek si už jenom sednou na tribuny pro dvaačtyřicet či devětačtyřicet tisíc diváků. To nemáte každý den užít si tyhle možnosti a nasát atmosféru. Také český dům je pěkně udělaný.

Fanzonu jste také stihli?

Stihli jsme v Lipsku i Hamburku. Tady je to u stadionu St. Pauli a tohle je součást celého šampionátu. Němci jsou skvělí pořadatelé, stejně jako my jsme zvládli hostit mistrovství světa v hokeji v Ostravě a Praze. Nebál bych se jim to dát častěji.

Herec Ladislav Hampl na tréninku české fotbalové reprezentaceZdroj: Deník/Michal Muzikant

Jak hodnotíte Lipsko versus Hamburk z pohledu fanouška?

Hamburk je obrovské město. Byli jsme se projet lodí po Labi, kdy to přes centrum zajíždí až do těch doků. St. Pauli je docela pěkná čtvrť. Jsme strašně spokojeni. Kdo ví, kdy bych se sem dostal.

Jak se vám zatím líbí fotbal Čechů?

Je škoda, že se nám zatím nepovedlo víc bodovat. Proti Gruzii jsme byli jednoznačně lepší a měli jsme vyhrát. Asi nás měl pískat ten Ital z prvního zápasu, který tolik nekouskoval hru, což by se nám Gruzii hrozně hodilo. Zbytek už je na realizačním týmu a na hráčích. My jako fanoušci to neovlivníme a nechci si tady hrát na nějakého trenéra.

Když se postoupí, budete v tripu pokračovat?

Budeme asi nějak improvizovat, protože obytňák máme půjčený od známého, který to půjčuje na natáčení a 29. června už musí stát někde na place na pohádce. Takže nás vystřídají převlečení princové a princezny a my si své dresy sbalíme. Třeba se naskytne možnost vyjet i na osmifinále a já jsem tomu otevřený.

Podepsaný dres

V postup tedy věříte?

Věřím. Nepomohli nám Maďaři se Skotama, ale je potřeba vyhrát. Máme teď pár dní na přípravu a ta bude taková, že to zvládneme. Je to možná i lepší, že třeba nebude prostor na nějaké spekulace, propočty. Musíme na ně vlítnout. Turci jsou trošku horké hlavy, takže když si kluci budou věřit a budou zdravě drzí, tak bychom je mohli dát. V každém zápase nám trošku něco chybělo, tak věřím, že se nám to teď vrátí.

Patrika Schicka nahradíme?

Ano. Je to těžké, ale stejné jako se Sadílkem před Eurem. Člověk vidí, že by nám pomohl, ale není tady. Musíme ho nahradit. Nebojím se toho. Určitě podáme statečný výkon a dáme do toho vše i v hledišti.

Ještě vidím, že držíte v ruce reprezentační dres.

Ten jsme si zařizovali ještě před Eurem. Vzal jsem si jednadvacítku s jmenovkou Lukáše Červa, protože byl ještě v zimě u nás ve Slovanu Liberec. Navíc jeho tatínek je divadelník a choreograf. Je to pro mě největší spojka. Ještě jsem si ho nechal teď od Lukáše podepsat a mám z toho radost.