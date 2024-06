Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) pro letošní evropský šampionát zavedla několik novinek v pravidlech. Tou nejdiskutovanější je omezení komunikace mezi fotbalisty a rozhodčími. O verdiktech se můžou s hlavním sudím bavit jen kapitáni, ostatním hrozí žluté karty. Za oceánem jdou v inovacích ještě dál. V Americe se rozhodli vymýtit z fotbalu simulování. V Major League Soccer proto zavedli pravidlo, která má zamezit zdržování. Kontroverzní novinka vzbuzuje emoce.

Lionel Messi v dresu Miami | Foto: Profimedia

Konec polehávání. Fotbalisté v americké nejvyšší soutěži, kde na „stará kolena‘ září i hvězdný Lionel Messi, se po faulu už nepovalují po trávníku, jen aby tím natáhli čas. Nové pravidlo pro letošní sezonu Major League Soccer, která se na rozdíl od evropských soutěží hraje opačným systémem jaro-podzim, tenhle nešvar vypudilo.

Jak toho docílili? Pokud se faulovaný hráč nepostaví na nohy do patnácti sekund, musí následně opustit hřiště, kde bude ošetřen a do hry se nemůže vrátit dřív než za dvě minuty.

Existuje ovšem několik výjimek, jako je zranění hlavy, nedovolený zákrok na brankáře nebo při faulu za žlutou či červenou kartu.

Po implementaci pravidla se objevily rozpaky, postupně si ale hráči na novinku pro letošní sezonu zvykli.

„Měl jsem možnost mluvil s Pavlem Buchou, který hraje v MLS za Cincinati, a ten říkal, že mají nové pravidlo. Prý to byl na začátku nezvyk, hráči v prvních kolech stáli často dvě minuty za lajnou. Pak se to ale zajelo a hráči si na to už dávají bacha. Sami se upozorňují navzájem, ať se rychle zvedají, to mi přijde super,“ napsal na síť X známý insider Zdeněk Folprecht.

Folprecht by novinku zavedl všude

Bývalý profesionální fotbalista a nyní televizní expert je zastáncem kontroverzní změny. „Myslím, že pokud ošetření fakt nepotřebuješ, tak to za patnáct vteřin zvládneš. Borci ať si klidně počítají v duchu do čtrnácti, ono když ti to nevyjde a oslabíš tým a náhodou třeba dostanete gól, asi si příště napočítáš radši jen do deseti. Jsem pro pravidlo z MLS,“ má jasný názor.

Novinka má však i odpůrce. Mezi nimi je i jeden z nejslavnějších fotbalových odborníků Gary Lineker. „Další směšné nesmysly,“ reagoval na síti X slavný Angličan a bývalý kanonýr, když se na začátku sezony tahle změna oznámila. Poukázal na to, že dvouminutový trest vlastně zvýhodňuje tým, který fauluje. „Trestat hráče a týmy za zranění, a tím odměnit ty, kteří se dopouštějí faulů. To nevymyslíš, ale oni to dělají.“

Hlavně pro hráče, kteří většinu kariéry působili v Evropě, je to nezvyk. Messi z Interu Miami by mohl vyprávět, vždyť fotbalový kouzelník se dá často zastavit jen za cenu faulu. Ale i jemu nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit. Mimochodem, šestatřicetiletý kapitán mistrů světa z Argentiny i letos pokračuje ve své americké show, kdy ve 12 ligových zápasech nasázel 12 gólů a vede statistiky MLS se 13 asistencemi.

Nyní Messi povede Argentinu na Copě Américe. Obhájci titulu zahájí skupinu 21. června duelem s Kanadou, pak se utkají s Chile (26. června) a Peru (30. června).