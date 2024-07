Většinu profesionální kariéry spojil s Bayernem Mnichov a se španělským gigantem Realem Madrid, kde strávil posledních deset let. Úspěchy? Zlato z mistrovství světa, šest triumfů v Lize mistrů, čtyři Superpoháry UEFA, pět prvenství na mistrovství světa klubů, tři německé tituly, čtyři španělské a k tomu jeden triumf v německém a dva ve španělském superpoháru.

Záložník Toni Kroos se s kariérou už ve 34 letech rozloučil na vrcholu. V Realu končil vítězstvím ve finále Ligy mistrů proti Dortmundu a v podobně sladkou tečku doufal i v reprezentaci. Nepoštěstilo se. Němci ve čtvrtfinále domácího Eura nestačili na Španělsko a v médiích se řešila i situace, po které měl Kroos nejspíš dostat červenou kartu.

„Než si udělám přestávku a aspoň se pokusím uvědomit si, co se stalo za posledních 17 let, nechci přijít o příležitost poděkovat všem za to, že mě přijali, jaký jsem,“ napsal v úvodu svého rozlučkového příspěvku na Instagramu fotbalista, který zanechal výraznou stopu jak v Německu, tak ve Španělsku.

Mnohé fanoušky doma ale nyní překvapil, když v podcastu německé veřejnoprávní televize ZDF prohlásil, že ani po konci kariéry se do Německa nevrátí.

„Není to tam stejné jako před deseti lety, když jsme odcházeli. Můžu porovnávat se situací ve Španělsku, kde jsme poslední roky žili. Až bude dceři 13, 14 nebo 15 let a sám sebe se zeptám, jestli bych ji nechal po jedenácté hodině večerní radši chodit samotnou venku ve Španělsku, nebo nějakém velkém městě v Německu, vyjde mi z toho lépe Španělsko,“ nechal se slyšet dnes už bývalý fotbalista, který se svojí ženou vychovává dva syny a jednu dceru.

Hráč, který strávil posledních deset let v Madridu, svým prohlášením narážel mimo jiné na masovou migraci do Německa. „Bylo to příliš nekontrolované. Nezvládl se pozitivní přístup lidí zvenčí, který na tisíc procent podporuju. Přicházejí k nám, jsou šťastní, ale myslím, že další kroky se podcenily,“ vyprávěl upřímně Kroos.

„Myšlenka, že se přistěhují lidé, které v naší zemi potřebujeme, je dobrá. Problémy jsou ale všude. Když někdo kritizuje, všichni řeknou, že jde o rasismus. Ale tahle země není rasistická,“ doplnil.

Kroosova rodina je ve Španělsku navíc naprosto spokojená. „V Madridu se cítíme jako doma. Děti zde vyrostly, mluví třemi jazyky a nechceme je od toho odtrhnout,“ připojila německá hvězda, která se chystá na zasloužený důchod.