/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Parádní atmosféra nestačila. Na tribuně se čeští fanoušci dokázali těm portugalským vyrovnat. Na hřišti byli ale svěřenci Ivana Haška horší. A to i přes to, že vedli. Redaktor Deníku se na utkání podíval také jinýma očima, než jen popisem herních situací. V čem byli Portugalci jiní?

Čeští fanoušci zaplavili Lipsko | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zatímco Portugalci před utkání s Českem vyběhli na rozcvičku pod vedením kapitána Cristiana Ronalda už ve 20:15, to svěřenci Ivana Haška se objevili na trávníku až o sedm minut později.

Česká část stadionu v té době byla méně zaplněná než ta portugalská. Bylo vidět, že se fanoušci těší už na rozcvičku a slavný CR7 je hned od první minuty hecoval a gesty ukazoval, že se spoluhráči chtějí slyšet jejich podporu.

Největší zářez Eura? Fotbalový svět řeší prohru Česka, sudí prý ukradl zápas

Perfektním krokem fanoušků týmu, v němž od začátku nastoupili také hvězdy jako Bruno Fernandes, Bernardo Silva či nestárnoucí stoper Pepe, byly vlaječky, které vytvářely krásnou podívanou.

A Ronalda povzbuzovali nejvíce. Chudáci Dalot či Bruno Fernandes, mezi právě jejichž jména moderátor vyvolal muže s číslem sedm. Ohlas a potlesk měl snad dvojnásobný. Také už jeho góly při rozcvičce se na tribuně slavily slavným výkřikem Siuuu! Právě ten Portugalec používá při své ikonické oslavě, když vstřelí branku.

To na druhé straně nejlepší střelec v historii reprezentace Jan Koller vyzval české fanoušky ve videu k pokřiku „kdo neskáče, není Čech“, což se samozřejmě chytilo. Při hlášení sestavy pak ohlas vzbudila všechna jména a už předzápasová rozcvička navnadila, že by se mohlo jednat o utkání v perfektní atmosféře.

Zatímco Čechům při nástupu na hřiště hrála skupina Kabát a hit Burlaci, následně z reproduktorů zněla také skladba Safír od Calina a Viktora Sheena, tak portugalští fanoušci si zazpívali hit A Minha Casinha od Xutos a Pontapés - ta koneckonců zahrála i na závěr, Zdálo se, že je to taková portugalská Sweet Caroline.

A ač Češi přišli na rozcvičku o sedm minut později, opustili ji ještě o minutu dříve než soupeř. Stačilo jim patnáct minut, Portugalci byli na hřišti minut 23.

Na Ronalda se bučelo

V samotném zápase si to Ronaldo u českých fanoušků v úvodu zavařil. Nejprve až komicky vyběhl ve sprintu na českou polovinu ještě, než jeho spoluhráči vůbec stihli rozehrát. Následně neustál souboj s Hranáčem, teatrálně šel k zemi vedle Součka a vždy chtěl faul. Češi na tribunách jej za to ocenili bučením, které poté trvalo, i když měl jen míč, postupně ale ustalo.

Poté Ronalda musel kromě tribun krotit také Staněk, který zlikvidoval jeho dvě šance a neujala se ani patička. K brance do poločasu nepomohla ani rychlá porada, kterou svolal s portugalskou pravou stranou právě CR7 v době, kdy na chvíli šel k zemi Tomáš Souček a nevypadalo to s ním nejlépe. Na to reagovala česká lavička tím, že poslala rozcvičovat Lukáše Červa, Martina Vitíka a Davida Zimu.

Největší euforie samozřejmě v českém táboře propukla, když se nádherně trefil Lukáš Provod a poslal Čechy po hodině hry do vedení. Následně polovina stadionu skákala s pokřikem „kdo neskáče, není Čech.“ Následně každý vybojovaný míč byl oceněn mohutným pokřikem.

Čechy pak opařil vlastní gól Hranáče, nicméně se fanouškům splnil cíl zařvat si gól.

Hodně emotivní moment pak přišel v posledních minutách, kdy Portugalci vstřelili gól, jenže po chvíli jej pro ofsajd odvolal VAR. Strhla se přitom potyčka o míč mezi Staňkem a soupeři, aby si jej Diogo Jota jako střelec mohl dát pod dres a náležitě branku oslavit. Jenže poté, co byla trefa odvolána, začali slavit čeští fanoušci, jakoby jejich tým sám branku vstřelil.

V nastavení pak ale už propukla definitivní a vítězná radost na straně favorita, který souboj s Čechy otočil brankou Conceicaa, který při oslavě sundal dres. Pomohlo mu k tomu také podklouznutí brankáře Staňka na terénu, který celý zápas skrápěl déšť.

Rodinná pouta. Česko zničil Conceicao junior, táta před 24 lety šokoval Němce

Česko tak v perfektní atmosféře, o kterou se starali fanoušci obou národních týmů, Portugalsku podlehli. „To se nedá nic dělat,“ utěšoval český tatínek jednoho ze svých synků, který porážku nebral dobře, při odchodu ze stadionu.

Při oslavách pak vběhli na hřiště ještě dva fanoušci, oba mířili za Portugalci, ale byli zpacifikováni. Jeden z nich běh na mokrém trávníku nezvládl a podklouzl - obdobně jako Jindřich Staněk při druhé brance soupeře, jemuž se Ronaldo při oslavách vysmál.