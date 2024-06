Cristiano Ronaldo si odfajfkoval další historický milník. Legendární Portugalec si jako první fotbalista v dějinách zahrál na šesti evropských šampionátech. Ve svém rekordním startu na Euru proti Česku nijak nezářil, přesto na sebe strhával pozornost. Třeba i nesportovním gestem, kterým naštval české fanoušky.

Cristiano Ronaldo se proti českým fotbalistům neprosadil | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Devětatřicetiletý Ronaldo, který je na soumrak své hvězdné kariéry „uklidil“ do Saúdské Arábie, se díky Euru v Německu vrátil do světel ramp pořádně nažhavený. Hned na začátku vypálil z půlící čáry ještě dřív, než Češi vůbec rozehráli míč.

Největší zářez Eura? Fotbalový svět řeší prohru Česka, sudí prý ukradl zápas

CR7 předváděla parádičky, kličky a patičky. A taky se tlačil do šancí. Jenže postupně se jeho elán vytrácel a spíš se začal vztekat, což je jeho nešvar. Ronalda totiž deptal Jindřich Staněk. Český debutant na velkém turnaji několikrát portugalskou megastar vyčapal, gól mu nepustil. Outsider navíc nečekaně udeřili a Ronaldovi začaly téct nervy.

„Ronaldo je legenda. Nesmí vás to ale pohltit, že hrajete proti němu. Musíte chytat jako normálně. Je to nejlepší hráč na světě, jeden z nejlepších, co kdy hrál. Je to hezké, ale výsledek to nepřineslo. Chlácholit se tím nebudu,“ ušklíbl se gólman Slavie, kterého mrzela porážka 1:2 v nastavení.

Za svoje chování to schytává

Ronaldo nemohl Staňkovi přijít na jméno a na konci si ho vychutnal. Když ve druhé minutě nastavení Francisco Conceicao dokonal portugalský obrat, slavící kapitán proběhl kolem u tyče sedícího zklamaného brankáře a vysmál se mu přímo do obličeje.

Gesto nehodné fotbalového velikána nakrklo české fanoušky i známé osobnosti. „Takhle se chová jen úplnej pičus, ne?“ nebral si servítky na platformě X sportovní komentátor Jiří Kalemba. A nebyl sám. „Charakter,“ rýpnul se do legendy herec a fotbalista Ladislav Hampl, jehož alter egem je útočník Jarmil ze seriálu Okresní přebor. Ke svému výstižnému postupu přidal i zvracející emotikony.

U některých českých fanoušků ale našel Ronaldo zastání. Podle nich šlo o karmu. Podobně totiž reagoval Staněk po neuznaném gólu Portugalců.

Evropští šampioni z roku 2016 si i bez gólového přispění svého kapitána a ikony dokázali se zalezlými Čechy poradit. A Ronaldo se dočkal uznání i od českého trenéra. „Je opravdu neuvěřitelné, že ve svém věku je pořád tak nebezpečný. Ukázal své kvality. Je to jeden z nejlepších hráčů všech dob,“ konstatoval Ivan Hašek.

Infarkt, pak rekord. Neúspěch Česka na Euru přinesl sázkaři 23 milionů korun

Jeho parta bude muset zabrat, aby v sobotu porazila nebezpečnou Gruzii a před posledním zápasem skupiny s Tureckem se udržela ve hře o kýžený postup do osmifinále.