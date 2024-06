/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Zajímavá situace nastala při jednom ze zápasů fotbalového Eura. Zatímco na MS v hokeji v Česku bylo možné sledovat diváky v pruhovaných trikotech rozhodčího, do Německa na tribuny dorazili fotbaloví sudí.

Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Portugalsko - Česko, 18. června 2024, Lipsko, Německo. Cristiano Ronaldo z Portugalska a rozhodčí Marco Guida (vpravo). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Většinou chtějí fanoušci dres největší hvězdy týmu či svého oblíbeného hráče. Nicméně tentokrát mnohé zaskočil transparent „No referee, no party“, ale hlavně „Ref your shirt pls“.

Fanoušci tak chtěli dres od rozhodčího, nikoliv od hráčů. „Myslím, že si toho ani nevšiml, protože jako rozhodčí nevnímáte okolí, nemáte na to čas. Jinak by jim ho mohl dát, ale nikdy jsem to neviděl,“ popsal bizarní situaci bývalý ligový rozhodčí Michal Křepský.

I jemu se něco podobného, i když v menší míře stalo. „Mně se stalo, že chtěli malí kluci žlutou nebo červenou kartu a jestli bych jim je nepodepsal,“ přiblížil. „Bylo to v lize, ale nevím už kde a dal jsem jim je,“ odpověděl na dotaz.

Nechtěná, ale jasná ruka

Ve spojitosti s rozhodčími se během úvodního kola řešila kromě neodpískaného faulu na Douděru také ruka v utkání Belgie se Slovenskem, kdy Lukaku slavil vyrovnání v samotném závěru duelu. Jenže Openda si při zpracování před přihrávkou na skórujícího Lukaka pomohl rukou, což následně odhalil VAR.

„Nechtěná, ale bohužel jasná. Podle pravidel, když útočník zahraje rukou a je jen jedna přihrávka, tak gól nesmí platit,“ okomentoval Křepský.