Horké balkánské hlavy se projevují i na fotbalovém Euru. Fanoušci Chorvatska a Albánie se během vzájemného zápasu spojili, aby vyjádřili svou nechuť vůči Srbsku. To se brání a žádá od UEFA exemplární tresty. Srbové ostatně dosáhli úspěchu se svou stížností na jednoho albánského novináře, přitom chování jejich fanoušků už vedlo k pokutám.

Fanoušci Chorvatska na Euru vyjádřili svou nechuť vůči Srbsku | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Srbská fotbalová federace si stěžuje, že během středečního zápasu mezi Chorvatskem a Albánií bylo na stadionu v Hamburku jasně slyšet, jak fanoušci z obou zemí skandují hesla vyzývající k zabíjení Srbů. Pokud se prý UEFA neodhodlá k trestu, Srbsko by mohlo turnaj dokonce opustit.

„To, k čemu došlo, je skandální, a my budeme trvat na potrestání, a to i za cenu setrvání na šampionátu,“ uvedl Jovan Surbatovič, generální sekretář srbského svazu. „Jsme si jistí, že UEFA obě dotyčné federace postihne,“ dodal.

Stoly létaly vzduchem, tekla krev. Fanoušci Anglie a Srbska se rvali v ulicích

Složitá a krvavá historie Balkánu vedla k tomu, že tamní četné národy často pociťují těžko překonatelnou zášť. Chorvaté a Albánci toho mají – kromě odporu k Srbům – jen málo společného, a tak není divu, že se spojili právě kvůli protisrbským pokřikům.

Je jasné, že vyzývání k nenávisti a dokonce k zabíjení nemá na fotbalových stadionech co dělat, obzvlášť v případě balkánských zemí je však třeba vnímat rovněž historický kontext.

Gesto „dvojitého orla“

Ostatně Srbové jsou v tomto ohledu dost citliví, už po zápase s Anglií rozzlobeně požadovali, aby o akreditaci na Euro přišel jeden albánský novinář. Důvod? V přímém přenosu bylo vidět, jak předvedl tzv. „dvojitého orla“, tedy gesto vyjadřující podporu kosovským Albáncům. Srbsko, jak známo, samostatnost Kosova neuznává.

Dotyčný novinář Arlind Sadiku byl skutečně z Eura vyhoštěn, jak ale řekl listu The Guardian, svým gestem pouze reagoval na nacionalistický zpěv srbských fanoušků o tom, že „Kosovo je srdce Srbska“. Mimochodem, už v roce 2018 dostali na MS švýcarští fotbalisté Shaquiri a Xhaka (oba původem kosovští Albánci) pokutu za stejné gesto, jaké použil i Sadiku.

„Lidé nemají tušení, jak mi v tu chvíli bylo, protože mám trauma z války. Když jsem byl dítě, zažil jsem srbské bombardování našeho domu. Vím, že jako novinář jsem se zachoval neprofesionálně, ale na zážitky z války nemůžu zapomenout,“ řekl Sadiku.

Srbové už na Euru dostali pokutu za chování svých fanoušků v duelu s Anglií (házení předmětů na hřiště a provokace, mj. v podobě vlajky jisté paramilitární organizace, která byla zapojena do etnických čistek během jugoslávské války 90. letech). Zároveň je dobře známo, že tamní hooligans patří k nejdivočejším v Evropě.

Bují kšefty se vstupenkami na Euro. Jak se nespálit? Pozor na cenu i QR kód

Vedení fotbalové federace to však vidí jinak. „Dostali jsme trest, přitom to, co dělali Chorvati a Albánci, je mnohem horší. My Srbové jsme gentlemani a máme otevřená srdce, takže žádáme diváky, aby zůstali gentlemany,“ uvedl Surbatovič.