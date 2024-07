Mistrovství Evropy premiérově v Anglii. Psal se rok 1996, když se svěřenci Dušana Uhrina vydali přes kanál La Manche. Bookmakeři českému nároďáku nevěřili, v úvodu se kurz na celkový triumf pohyboval až na hodnotě 150:1. Přesto Kouba, Poborský, Nedvěd a další postoupili až do boje o zlato, od něhož je dělilo pouhých 17 minut. Novináři si pak mohli dopřát české buchty, a to při setkání s jednou z přeživších dam, která byla jako dítě zachráněna před nacismem. Podrobnosti se dočtete ve čtvrtém dílu tematického seriálu Deníku o dějinách Eura – Když jsme doma slavili medaile.

Dějiště Eura poprvé v historii v samotné kolébce fotbalu. Evropská fotbalová smetánka se sjela do celkem osmi metropolí po celé Anglii. Samotný turnaj pak nabobtnal z předchozích osmi na 16 účastníků, kteří byli nově rozčleněni do čtyř skupin, přičemž z každé se do play off probojovalo duo nejlepších reprezentací. Mužstvo se lvíčkem na prsou, které se na ME kvalifikovalo poprvé od rozdělení Československa, vyrazilo přes oceán tři dny před startem červnové akce.

Když jsme doma slavili medaile. Historie EURA: díl 4. – 1996 Stupně vítězů:

1. Německo

2. Česko

3.-4. Anglie

3.-4. Francie Největší debakl turnaje:

Anglie - Nizozemsko 4:1 Místo konání:

Birmingham, Leeds, Liverpool, Londýn, Manchester, Newcastle, Nottingham, Sheffield Celkový počet diváků:

1 275 857

Kouč Česka se předtím vypravil na přípravu prvního soupeře Eura – Die Mannschaftu, aby se přesvědčil, kdo proti jeho kádru nastoupí. „Velmi rušno bylo dnes ráno v hotelu Praha. Českou fotbalovou reprezentaci totiž zachvátila cestovní horečka, neboť výběr trenéra Uhrina odcestoval leteckým speciálem přes kanál La Manche do dějiště nadcházejícího mistrovství Evropy ve fotbale. Ráno naši fotbalisté posnídali v hotelové restauraci již v přítomnosti svého trenéra Dušana Uhrina, který se v noci vrátil z Mannheimu z utkání Německo – Lichtenštejnsko, aby okolo deváté hodiny nasedli do autobusu a několik minut po desáté vzlétli směr Anglie,“ informoval před šampionátem pražský Večerník.

Mezi pasažéry se z hráčského kádru objevili kupříkladu gólmani Petr Kouba s Pavlem Srníčkem, v zadních řadách měli tvrdit muziku kapitán Miroslav Kadlec či Jan Suchopárek. Ofenzivní úkoly pak ležely na Karlu Poborském, mladících Pavlu Nedvědovi, Patriku Bergerovi nebo forvardovi Pavlovi Kukovi, jenž tehdy na klubové úrovni působil v dresu německého Kaiserslauternu. Mužstvo však nebylo nafukovací a nedostalo se tak třeba na ostrostřelce Horsta Siegla. „Mimochodem Siegl mi nezařazení do nominace vyčítá dodnes,“ připomněl nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz dnes jednaosmdesátiletý Uhrin.

Národní tým čekala hned na úvod 10. ME ve fotbale těžká prověrka. Uhrinovi svěřenci se na zeleném pažitu utkali s Němci, tedy s jedním z favoritů celého turnaje. Co naplat, že Češi měli hned pět legionářů z Bundesligy. Reprezentace na stadionu Old Trafford totiž nezvládla úsek hry mezi druhou a třetí desetiminutovkou, kdy obdržela dvě branky a gólový účet už zůstal neměnný – 2:0 pro Die Mannschaft. Na řadě byl odpočinek a těžké hlavy pro trenérský štáb.

„Volný den dovolil milé setkání, které pro novináře zorganizovala lady Milena Grenfellová-Beynesová, velice činorodá paní, která se do Anglie dostala jako devítiletá s jedním z posledních transportů dětí prchajících před hitlerovským fašismem. V Anglii se provdala za významného architekta, muže, který dostal titul sir a léta žije v Prestonu.“ Pozoruhodné akce se zúčastnil i někdejší fotbalista Tommy Finnley, jenž si za Albion připsal bezmála 80 startů.„Nemělo by zapadnout, že besedu tlumočila lady Milena do krásné češtiny bez známky přízvuku, a navíc sama napekla české povidlové a tvarohové buchty…“ Tolik k audienci, která si našla cestu do novinových sloupků.

Zajímavost mimo zelený pažit Penev, či Bonev? To je to, oč tu běží. Jak se ukázalo, i oficiální orgány se občas zmýlily: „Jméno bývalého bulharského reprezentačního kouče Dimitara Peneva, jenž byl z funkce národního týmu vyhozen před dvěma roky, se stalo předmětem trapasu v podání FIFA. Ta ho totiž včera v oficiálních soupiskách omylem zařadila na místo hlavního trenéra Bulharska pro nadcházející MS ve fotbale ve Francii. Pravým koučem týmu je však jeho nástupce Christo Bonev. Penev, jenž přivedl Bulharsko až do semifinále mistrovství světa 1994, opustil trenérskou židli po nezdaru na mistrovství Evropy v roce 1996,“ všimla si úsměvného přešlapu dva roky po ME MF Dnes. Slunný stát na pobřeží Černého moře skončil na Euru v Anglii už ve skupině. V silné konkurenci porazili Christo Stoičkov a spol. pouze sousední Rumuny.

„Paní Štěstěnu“ překazila až náhlá smrt

Proti českým lvům stál ve skupině další těžký kalibr – Italové. Outsider se však favorita z Apenin nezalekl, když se již v 5. minutě radoval z úvodního gólu, který obstaral centrující Poborský, jehož pas pohotově uklidil Nedvěd. Squadra azzurra ovšem brzy srovnala krok. Čechům se následně povedlo znovu odskočit po přesném voleji Radka Bejbla – 2:1. Překvapení bylo na světě. Středoevropské akcie rázem vyletěly vzhůru a dle bookmakerů se kurz na celkový triumf snížil až čtyřnásobně – 40:1. Proti Rusku, zmítaném problémy v kabině, to ale žádný med nebyl, Šmicer zachránil bod až v závěru, čímž Čechům zajistil místenku v play off.

Těm se ve čtvrtfinále postavili Portugalci. Západoevropský sok se ujal herní iniciativy a Uhrinovi svěřenci vyčkávali na vhodnou příležitost. Jedna taková přišla v 53. minutě, kdy se míče zmocnil Poborský, probil se hradbou těl až do vápna a tam pak těžko uvěřitelným vysokým lobem přelstil gólmana Baíu. „Trenéři nás upozorňovali na to, jak soupeř hraje, předpoklady vyšly dokonale. Proto jsme se stáhli, likvidovali jejich útočné snahy a čekali na vlastní příležitost, ta přišla a vyšlo to,“ řekl po zápase Večerníku Praha autor nyní již ikonické trefy Karel Poborský.

Záložníka, jenž tenkrát hájil klubové barvy Slavie Praha a jeho spoluhráče, čekal složitý rébus – semifinále s Francií, která neprohrála 27 klání v řadě! Dušan Uhrin navíc musel řešit čtyři absentéry, kteří se vykartovali. Samotný duel představoval přehlídku trpělivosti, zodpovědnosti a absenci velkých fotbalových fines. Gól nepadl ani po 120 minutách a musely tak rozhodnout penalty. První pětice hráčů Galského kohouta proměnila – Zidane, Djorkaeff, Lizarazu, Guerin a Blanc. Pouze Pedros nedal. Na opačné straně ovšem skórovali všichni – Kubík, Nedvěd, Berger, Poborský, Rada a Kadlec. Kouč Uhrin se po zápase svěřil, že je šťastný, že může trénovat takové mužstvo, i když samotné utkání podle něj nepatřilo mezi hezké, nýbrž spíše mezi taktické.

Ve vyvrcholení o zlato se Češi utkali s Německem, s nímž na začátku turnaje padli v úvodním zápase. Finále ale přineslo jiný scénář. Vše podstatné se událo až po půli, kdy se po souboji Poborského a Sammera první jmenovaný poroučel k zemi. Sudí pískl penaltu, přestože záznam ukázal, že k zákroku došlo před šestnáctkou. Exekutor Berger nekompromisně proměnil – 1:0. Čechy posléze dělilo sedmnáct minut od triumfu. Na ten však nedošlo, jelikož začal úřadovat Oliver Bierhoff, který nejprve hlavou srovnal a v prodloužení záhy rozhodl prvním zlatým gólem v dějinách ME.

Co naplat, že branka ve Wembley padla z ofsajdu, Uhrinova družina si své štěstí vybrala při pokutovém kopu. Národní tým si za asistence tehdejší britské panovnice Alžběty II. pověsil na krk stříbrné medaile. Nutno říct – nečekaný úspěch, vždyť na začátku šampionátu se kurz na celkové vítězství Poborského a spol. pohyboval okolo 150:1.