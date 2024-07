Když před letošní sezonou přestoupil útočník Harry Kane z Tottenhamu za rekordní částku 120 milionů eur do mnichovského Bayernu, určitě doufal, že tím zlomí své prokletí a konečně se dočká vytoužené trofeje.

Jenže ouha. Bavorský gigant letos vyšel naprázdno. Po 12 letech titul nezískal, nevyhrál ani německý pohár a v Lize mistrů nedošel ani do finále. Kane si přenesl smůlu do Bayernu, trofeje ho tak dál míjejí. Tenhle milionový borec má prostě pech.

Jde o pozoruhodný úkaz. Třicetiletý Kane během své kariéry nasázel neuvěřitelných 406 gólů. S 66 trefami je historicky nejlepším střelcem anglické reprezentace. Šest jich vstřelil ve vyřazovací části mistrovství Evropy, což nikdo jiný nedokázal. V Premier League si připsal 213 branek, to ho řadí na druhé místo. Přesto ještě žádnou trofej nezískal…

Vyměnil bych všechno za vítězství

Navíc prohrál všech pět finále, ve kterých nastoupil. I to poslední na Euru 2020 ve Wembley s Itálií. Dnes v Berlíně proti Španělsku to může napravit a tuhle nelichotivou bilanci jednou provždy změnit.

Kane si to moc dobře uvědomuje. „Není žádným tajemstvím, že jsem s ještě nic nevyhrál. Nemůžu zastírat, že je to jediná věc, která mi v kariéře chybí,“ přiznal Angličan. „Každý rok mám větší a větší motivaci to změnit. A teď mám příležitost vyhrát největší titul, jaký existuje, a zapsat se se svou zemí do historie,“ řekl anglický lídr před evropským finále.

Média ve Španělsku před bitvou s Anglií poukazují na smůlu Kanea jako na memento. „Největší prokletí světového fotbalu,“ hlásá titulek webu Marca. Další španělský web píše, že Kane „nikdy nic nevyhraje“.

Kane dnes večer ponese na bedrech osud nejen svůj, ale i celé Anglie, která dosud jediné velké zlato získala na domácím mistrovství světa v roce 1966. „Vyměnil bych všechno za vítězství ve finále, o tom není pochyb,“ vzkázal.