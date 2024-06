Po zlatu na hokejovém mistrovství světa zaplavila český národ euforie. Že by ale fanoušci byli na další sportovní vrchol roku – fotbalové Euro – bůhvíjak namlsaní, to se říct nedá. Tady nadšení výrazně opadá. V úspěch národního týmu na mistrovství Evropy věří jen desetina Čechů.

Čeští fanoušci nevěří v úspěch fotbalové reprezentace na Euru.

Supersportovní rok nabírá grády. Po hokejovém šampionátu v Praze se pozornost upíná k fotbalovém mistrovství Evropy, která vypukne v Německu v pátek. Fotbalový svátek si nenechá ujít až 46 % Čechů. Ovšem pouze 8 % z nich věří, že by svěřenci kouče Ivana Haška mohli napodobit jejich zlaté hokejové kolegy.

Nejnovějšího průzkumu společnosti CEPER zachytil předturnajovou náladu nejen v Česku, ale i v dalších středoevropských zemích. V průměru 60 % respondentů v 10 středoevropských zemích zahrnutých do průzkumu odpovědělo, že se chystají věnovat Euru alespoň nějakou pozornost. V průměru jen 37 % tazatelů uvedlo, že je fotbalový šampionát nijak nezajímá.

Největší nadšení prokazují fandové v Chorvatsku, kde chce mistrovství alespoň v nějaké míře sledovat plných 81 % respondentů. Není se čemu divit, vždyť fotbal jednoznačně nejpopulárnější sportem v zemi.

Kdo podle fanoušků vyhraje fotbalové Euro?

Zájem mezi 64 až 69 % obyvatel je pak v Polsku, Rakousku, Rumunsku a Slovinsku. V Bulharsku, Srbsku a na Slovensku je to mezi 53 a 57 %, v Česku a Maďarsku pak 46 %, tedy méně než polovina obyvatel.

Podle fanoušků vyhraje domácí Německo

A kdo se stane šampionem? V šesti zemích je pro velkou část respondentů nejpravděpodobnějším vítězem Německo. V Polsku, Rakousku a Rumunsku zase významná množství fanoušků předpovídá triumf Francie. Německo a Francie jsou dvěma nejpravděpodobnějšími kandidáty na titul i v Bulharsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a taky Česku.

Zajímavá data přinesl unikátní výzkum agentury IPSOS realizovaný pro agentury 2Score a Pragosport. Z něj vyplývá, že mezi nejmladšími fanoušky, tedy generací Z, upadá zájem o národní fotbalové a hokejové výběry a více fandí svému oblíbenému klubu.

„Zatímco v generaci Husákových dětí vidíme, že pětina z nich fandí především či dokonce výhradně svému oblíbenému klubu, u generace mladých lidí do 25 let je to téměř 40 %. To ukazuje, že jednotlivé národní asociace před sebou mají velkou výzvu,“ říká CEO agentury 2Score Svatopluk Smysl.

Přístup Čechů k fanděníZdroj: se svolením IPSOS

Lidé nad 44 let ve srovnání s mladšími generacemi výrazně více sledují cyklistiku, tenis, klasické lyžování či atletiku. Velký propad ale u mileniálů a generace Z zaznamenává i sledování hokeje a fotbalu. Holdují naopak e-sportům a pozornost si získává také biatlon či bojové sporty.

Při sledování sportovních událostí očekává generace Z především zábavu a dobrou atmosféru. Naopak je pro ni výrazně méně důležité vítězství oblíbeného klubu či sportovce, což je poměrně neobvyklé a kontrastuje to se staršími lidmi.